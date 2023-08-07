本报记者 李中文 刘军国 窦 皓

宁波舟山港北仑港区，巨轮停满泊位，桥吊与集装箱卡车忙碌穿梭；义乌国际商贸城中，店铺之间人来人往，前来采购的外来客商络绎不绝；各地夜市人头攒动，摊位上的产品琳琅满目……眼下的之江大地，一片繁忙景象。

今年上半年，浙江省地区生产总值38717亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。其中，第一产业增加值1050亿元，增长4.3%；第二产业增加值15800亿元，增长4.7%；第三产业增加值21867亿元，增长8.4%……一组组亮眼的数据背后，折射出浙江经济发展势头稳中向好，发展动力不断积蓄。

民营经济活力增强

“3年前，正是绍兴柯桥区政府一笔2000万元的扶持资金，让我们在这里站稳了脚跟，如今市场越做越大。”聊到这几年的发展，浙江材华科技有限公司总经理李军配说，“政府的贴心服务就是企业发展的坚强保障。”

浙江高度重视优化营商环境，积极促进民营经济健康发展。

湖州吴兴区三一装载机智能制造基地内，一款纯电动的伸缩臂履带起重机从总装车间下线。依托这款技术领先的纯电动伸缩臂履带起重机，基地获得了来自荷兰等国的许多订单。

“产品研发生产，人才很关键。”浙江三一装备有限公司人力资源部负责人盛旭东说，当地政府通过举行全球产业人才精准对接会等活动，为企业精准推送了数十名高层次研发人才。不仅如此，新投资装载机产业园实现“拿地即开工”，流程上减少44天，为企业节约了成本。

从《浙江省促进中小微企业发展条例》《浙江省民营企业发展促进条例》相继出台实施，到各级政府搭建全周期服务体系，浙江多措并举增强经营主体活力。今年上半年，浙江新设民营企业25.6万户、个体工商户64.9万户，同比分别增长12.2%、14.6%。

政府大力扶持，企业苦练内功，增强了浙江民营经济的活力。面对市场变化，通过线上通线下闯、买全球卖全球，浙江民营企业总能迅速作出快速调整，持续增强自身竞争力，不断为浙江经济发展注入新的活力。

数字经济势头强劲

走进台州黄岩区的世玩欣玩具有限公司生产车间，木制品玩具自动化生产线上，板材下料、冲压、丝印、包装等一系列操作均可通过智能系统“一键智控”；生产线外，自动物流车随时等待指令安排运送原料、搬运成品……

这是浙江实施数字经济创新提质“一号发展工程”的缩影。2022年，浙江省数字经济核心产业增加值比上年同期增长6.3%，占GDP比重达11.6%。今年，浙江制定“产业大脑+未来工厂”赋能、数字关键核心技术提升等八大攻坚行动方案。上半年，浙江数字经济核心产业制造业增加值增长8.4%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长12.5%。

在杭州余杭区未来科技城的浙江强脑科技有限公司展厅中，一名佩戴了智能仿生手的残疾人，利用脑机接口技术，正在纸上书写毛笔字。借助这项“黑科技”，残障人士有了新体验。

在余杭区未来科技城，数字经济企业正加速集聚。从生产线上的智能机器人，到应用于智能制造的深度视觉系统，再到人机智慧交互设备，锚定人工智能新赛道，未来科技城已初步构建起高端人工智能产业集群，新产品、新技术不断涌现。今年上半年，余杭数字经济核心产业增加值952.2亿元，占GDP比重达65.4%。

“浙江数字经济‘高开稳走’的同时，也依托各项先进技术提供普惠化服务，给共同富裕带来更多助力。”浙江省委党校（行政学院）教授包海波说。从数字政务一键速办，到智慧医疗远程问诊，再到直播业态深入田间地头……之江大地，数字技术持续点亮生活。

重大项目加速落地

夏日炎炎，绍兴上虞区卧龙智慧新能源装备产业化项目的施工现场热火朝天：总部大楼和人才公寓拔地而起，新能源转换与控制装置项目厂房正在进行最后的安装调试。作为总投资60亿元的重大项目，达产后预计年产值可达150亿元。

自2016年以来，浙江开展了15次重大项目集中开工活动，总投资11.6万亿元。今年以来，浙江启动“千项万亿”工程，围绕先进制造业基地、科技创新强基、交通强省等领域，每年滚动谋划推进1000个以上省级重大项目，完成投资1万亿元以上。

眼下，各地重大项目建设如火如荼。数据显示，上半年，浙江固定资产投资同比增长9.0%，其中，制造业投资增长17.6%，基础设施投资增长8.0%。

交通基础设施建设是重中之重。浙江“千项万亿”工程中，交通强省工程共有291个项目，计划投资超2万亿元。

在金华义乌市香山岭隧道出口施工现场，杭温高铁正式开始全线铺轨；在杭州萧山国际机场，“多层结构+智能化”国际货站建成开通运行；宁波舟山港六横公路大桥，一期项目梅山水道桥梅山侧索塔顺利封顶，项目进入完工倒计时……

为顺利实施“千项万亿”工程，浙江计划5年内每年提供各类融资支持5000亿元以上，对项目在土地、资金、环境容量等方面的需求给予充分保障。此外，浙江还安排山区海岛县项目148个，实现县县全覆盖。

“重大项目建设对有效投资可持续增长、经济社会高质量发展有着关键作用，推动重大项目建设已经成为浙江省扩投资、优结构、稳增长的重要抓手。”浙江大学经济学院教授叶建亮说。

出口结构优化升级

宁波梅山综保区，中信港通国际物流有限公司堆场内，一批新能源汽车等待驶入集装箱，即将出口海外。

上半年，浙江实现进出口2.36万亿元，增长4.7%。其中，光伏、新能源汽车、锂电池“新三样”表现突出，出口额分别增长22.9%、105.5%和71.8%。

在义乌光源科技小镇，天合光能（义乌）科技有限公司的生产线马力全开。仓库里一块块光伏板正在打包出货，准备销往欧洲。依托光伏产业集群，义乌国际商贸城开设新能源产品市场，不少境外客商前来采购。

“从义乌始发的‘义新欧’中欧班列，以前运的是小商品、五金电器、机械设备，现在，汽车配件、光伏产品、智能家电、新能源汽车越来越多。”班列运营方义乌市天盟实业投资有限公司运营副总裁叶秋然说。

浙江各级政府也多措并举，全方位支持外贸企业发展。此前浙江印发《全力拓市场增订单稳外贸若干措施》，为拓市场、增订单、稳外贸专门出台了33条举措，明确提出要加大对订单充足的新能源汽车、光伏、锂电池等外贸企业及产业链“链主”型企业要素保障力度。去年底，浙江商务部门推出“千团万企”拓市场增订单行动，截至7月中旬，浙江已组织1360个团组、超1万家企业赴境外开展商务活动，达成意向订单超1130亿元。

“浙江的外贸出口从过去的服装、家具、家电为主，到现在‘新三样’势头强劲，这一发展趋势不仅是产业结构优化升级的映射，也是浙江经济活力持续增强的体现。”浙江省商务厅副厅长陈志成说。

《 人民日报 》（ 2023年08月07日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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