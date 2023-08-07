本报记者 李 婕

近期，中国贸促会对3100余家外贸企业开展了深入调研。调研数据显示，75.1%的外贸企业对今年三季度发展表示“信心稳定不变”及“较有信心”。

“相信随着我国经济运行整体回升向好，更多务实有效的政策措施发挥效力，广大外贸企业的队伍必将更加壮大，活力也必将进一步增强。”中国贸促会新闻发言人孙晓在近日举行的中国贸促会例行新闻发布会上说。

上述调研中，被问及“当前对外贸企业生产经营的利好因素”时，57.2%的外贸企业选择了“海外客户一直稳定”，55.5%的外贸企业选择“国家稳外贸政策效果好，地方政府扶持力度大”。除此之外，跨境电商等贸易新业态发展迅猛、RCEP红利显现等利好因素也正发挥作用。

据海关统计，上半年有进出口实绩的外贸企业54万家，同比增加6.9%。其中，以中小微企业为主、充满活力的民营企业不断扩容，同比增加8.3%。上半年全国贸促系统签发出境ATA单证册3879份，同比增长217.69%，这表明中国企业参与和拓展海外市场积极性持续高涨，对国际市场信心增强。

“我们将会同各地各部门形成政策合力，认真落实推动外贸稳规模优结构的政策措施，想方设法帮助企业应对国际市场需求疲弱等挑战，全力推动我国外贸促稳提质。”孙晓说。

今年二季度，中国贸促会还对来自全国26个省区市的近800家外资企业进行调研访问，其中，59.82%的受访外资企业来自加工制造环节，64.6%为小微企业。调研结果显示，超九成受访外资企业对2022年四季度以来中央出台的外资政策评价“满意”以上。

从经营情况看，近七成受访外资企业看好未来5年中国市场前景，超九成受访外资企业认为中国市场吸引力上升或持平，超八成受访外资企业预期今年在华投资利润率将持平或有所增加。

从来华投资动因看，“市场规模大”“优惠政策多”“产业链供应链完整”是受访外资企业来华投资的最主要动因，占比分别为77.54%、53.36%和39.91%。

从发展机遇看，受访外资企业认为“技术创新与研发”“中西部地区市场不断开放”和“数字经济”为其在华发展提供了较大机遇，占比分别为60.66%、44.49%和43.63%，其中“技术创新与研发”连续两个季度成为最主要发展机遇。

“今年以来，随着中国经济运行整体回升向好，跨国企业在华投资信心稳定，外商扩大对华投资整体趋势没有改变。”孙晓说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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