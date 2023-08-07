原标题：国际范儿！世界奶业大会蒙牛总裁全英文演讲惊艳全场

8月5日，2023世界奶业大会在内蒙古呼和浩特市正式召开。蒙牛集团总裁卢敏放受邀参加并发表全英文致辞，他提出蒙牛将从“绿色、营养、智慧”三个维度出发，实现全面战略性领先。

“过去二十多年间，来自呼和浩特的蒙牛人，凭借企业家精神和勤奋努力，铸就了我们今天的成就。”卢敏放说，“蒙牛还携手合作伙伴在这里建立了一个完备的奶产业供应链，全产业链对于高效率、质量及食品安全的重视，使呼和浩特在全球奶业中占据了独特的地位。更为重要的是，内蒙古自治区政府和呼和浩特市政府，长期以来对本地企业的发展提供了专业、稳定和有力的支持。”

卢敏放表示，作为世界奶业的“蒙字号”，蒙牛将继续加大对于家乡的投资和建设力度，除了正在建设中的全球总部外，蒙牛的生命科技实验室、精准营养与特殊医学工厂、AI算力中心等项目也都将在呼和浩特投建。

此外，卢敏放还在会上为“中国乳都”打起了广告：“对于任何想要在中国投资的企业，请到呼和浩特来，你们将惊讶于在这片神奇的土地上取得巨大的成就。”

同时，卢敏放正式宣布了由“绿色、营养、智慧”三个维度组成的蒙牛“领先战略”。卢敏放强调，真正的世界领先不光是看规模和销量，而是要看给行业、给消费者、给这个世界带来更多的价值与贡献。

“第一个是‘绿色领先’。”卢敏放表示，到2030年，蒙牛将实现合作牧场减碳100万吨，实现100%粪肥绿色循环，改善100万亩土壤健康，为170万头奶牛创造良好生活条件，并且所有工厂都将获得绿色工厂的认证，引领全产业链奔向“净零碳”目标。

“我们已经开始行动，在内蒙古乌兰布和沙漠腹地，12年内种植了9700万棵树，将200多平方公里的沙漠变成了绿洲，建设了有机奶源地。这是我们通过可持续的有机农业建设，在国内打造的绿色样板项目。”卢敏放介绍说。

卢敏放表示，在“营养领先”方面，蒙牛一直在开发出色的牛奶、酸奶、奶酪等乳制品。未来，蒙牛将与技术合作伙伴、行业领袖与产业链合作方一起，持续强化研发技术技能、开发稀有营养成分，为消费者开发更加营养的产品。

“我们的HMO已通过中国农业农村部安全性评估和卫健委技术评审，即将和国际原料巨头荷兰帝斯曼、IFF成为国内首批批准企业，迈向产业化。”卢敏放表示。

HMOs是母乳中第三大固体成分（仅次于乳糖和脂肪，高于蛋白质），具有调节免疫，帮助大脑发育及调节肠道菌群等重要健康功效。同时，HMOs很难从牛乳或羊乳中获得，因此非常稀缺。蒙牛成为中国乳企中首个成功自主研发成功HMO的企业。

“到2030年，‘智慧领先’将成为蒙牛更加重要的组成部分。”卢敏放表示，蒙牛致力于将全数智化覆盖到从饲养、加工再到消费者终端的整个供应链，涵盖第一、第二和第三产业。

卢敏放以今年5月建成的蒙牛宁夏工厂举例，相比同类传统工厂需要3000名员工，这座全球首个真正实现全数智化的工厂实现了“三个100”，即仅100名员工就干出了100万吨年产能和100亿元年产值。未来，蒙牛还将兴建一批世界级的灯塔工厂、智慧牧场，用数字化、智能化重塑奶业，乃至整个营养健康行业的生态。

“另一个例子是我们发布了专业领域大语言模型Mengniu GPT，用于为消费者提供营养咨询服务。”卢敏放说，“在中国，每10万人平均只有0.3名营养师提供专业咨询服务，而全球水平是每10万人约有27名营养师。这存在着巨大的差距，我们希望利用人工智能技术，为消费者提供免费的营养咨询服务。”

“领先”意味着更多的责任。大会上，卢敏放郑重承诺：“我们的AI大模型、数智中台，将向生态圈伙伴和兄弟企业开放。” 他还表示，蒙牛将秉持“点滴营养，绽放每个生命”的使命，全力推进三大领先战略，为消费者提供更健康更美好的生活。

世界奶业大会于8月4日至7日在呼和浩特举办，大会以“创新合作、绿色低碳，推动世界奶业可持续发展”为主题，主要包括大会开幕、项目观摩、发展论坛、产业展会、招商推介等活动。来自世界乳业10强企业、国内乳业20强企业、国际乳业产业链知名企业、行业协会的嘉宾和两院院士、专家学者齐聚一堂，共商世界奶业绿色可持续发展大计。

(责编：曹淼、李源)

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