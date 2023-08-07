原标题：InfoComm 2023，邂逅英特尔的未来办公新“视”界

近日，英特尔亮相专业视听行业的标志性年度盛会InfoComm China 2023，携手MAXHUB、海信商显、亿联网络和钉钉等生态伙伴共同展示了创新的英特尔远程协作解决方案。

在全球化和数字化时代的推动下，远程协作正在成为未来工作环境中的重要趋势。为满足企业在数字化变革中的各种需求，英特尔不仅通过高性能硬件产品及设备打造可编程的、灵活的基础设施，还借助先进的软件及AI解决方案提供更强大的边缘算力和推理能力以实现自动化操作。

英特尔远程协作解决方案会议不卡顿，表现更出众

英特尔远程协作解决方案专为混合办公模式打造，其强劲的处理能力能够确保用户在不同终端、不同会议场景下实现无缝切换，从而拥有流畅而统一的会议体验。

英特尔平台所具备的强劲处理能力，确保了不同终端及不同会议场景都可无缝切换流畅而统一的会议体验，主要分为以下几点：第一，英特尔MediaSDK技术可实现超高速视频编解码，集成显卡还可支持硬件编解码，支持多方高清入会，从容解决视频会议室多画面要求；第二，英特尔酷睿处理器集成的图像处理单元(IPU)可支持MIPI摄像头，并进行深度优化，提供远超传统USB摄像头的优秀画质；第三，HDMI-in解决方案可实现视频采集和外界视频远程分享；第四，iGPU/dGPU具备更强的编解码能力，可在服务器端助力解决效率问题。同时，在可用于快速部署AI应用和解决方案的OpenVINO工具套件的加持下，能充分优化用户体验，不仅保证“看得清”，更要实现“看的全面”；第五，视频会终端可灵活扩展多种外设，全面支持大中小会议场景。

目前，该解决方案已在主流视频会议应用中实现全面适配，并在多应用中流畅协作，在多场景中自由切换。在此次展会上，MAXHUB、海信商显与亿联网络等行业伙伴还集中展示了该方案的诸多成功落地实践。

英特尔联袂生态朋友圈为智能会议与协作办公“提质增效”

在展会期间，英特尔还宣布将携手生态伙伴MAXHUB，打造更加智能高效的办公场景，共同赋能中国企业数字化转型。

英特尔中国区物联网及渠道数据中心事业部总经理郭威表示，作为企业数字化协作中的重要组成部分，视频会议成为了引领企业数字化转型的排头兵。英特尔正在凭借强大的算力和全球领先的智能边缘软硬件技术，携手包括MAXHUB在内的生态伙伴，从远程视频会议到智慧协作解决方案，实现从各类会议室到桌面的全场景覆盖，从而为行业提供更智能、更高效的智慧会议及智慧办公解决方案，为更多组织实现智能化办公添砖加瓦。

在技术层面上，双方将在OPS、人工智能、云计算、云存储和物联网等前沿技术上实现深层次合作；在合作项目开发方面，双方会在人工智能、智慧办公、智能医疗等物联网相关领域进行深入的技术探讨和交流；关于市场推广合作事项，则是借助双方的品牌影响力，共同在智慧办公、智能医疗等领域进行产品推广，以加强双方产品的市场认知度和行业影响力。

英特尔公司网络与边缘事业部中国区行业销售总监谢青山表示，在人工智能时代加速到来、数字化变革融入全产业链的背景下，英特尔正在助力行业重构边缘计算系统和网络，通过对各行各业的持续深耕，不断构建并提供从硬件到平台的全面支撑。同时，英特尔也在致力于服务生态系统合作伙伴，支持国计民生，持续赋能中国产业生态。

会上，英特尔联合MAXHUB，着重展示了其视讯专款ProV6、分体式视频会议终端VX50与搭载英特尔TCI透明终端架构的TCI云终端一体机等产品。

英特尔联合钉钉与新华三打造的智能导播系统也亮相展会期间。结合三方在音视频方面的优势，从AI处理、编解码性能优化等多个维度为用户带来更高清、更流畅、更智能的会议体验，进一步提高企业生产力。

展会期间还有诸多英特尔与伙伴的联合成果受到瞩目。其中，海信VisionHub专业款P系列，主打专业稳定、高性价比，持续深耕1+N的开放会议生态，以流畅的书写、传屏及协作体验让本地会议也能更加高效，成为千万间会议室智能化升级的普惠之选；而在亿联网络的案例中，其可满足大型会议室需求，为用户提供主流线上会议应用界面，操作便捷，并支持多外设，能够实现一线连接完成数据传输与供电，从而缩短部署时间成本。

当前，数字化潮流逐渐渗透办公场景。英特尔深刻意识到，数字化的升级与改造是一家企业提高效率的必经之路。未来，英特尔将继续通过由无所不在的计算、无处不在的连接、从云到边缘的基础设施、人工智能、传感和感知所构成的“五大超级技术力量”与各行各业的生态伙伴携手，助力企业智能化升级，为数智化时代注入新动能。

(责编：曹淼、李源)

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