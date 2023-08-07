江西万安：乡村音乐会 点燃文旅消费活力
2023年08月07日08:18 | 来源：新华网
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原标题：江西万安：乡村音乐会 点燃文旅消费活力
近日，在江西省吉安市万安县城北体育公园，乡村音乐会点燃了夏夜的激情，吸引众多居民前来观看，现场气氛热烈。为激发文旅消费活力，丰富市民和游客消费体验，万安县以“燃动青春活力万安”为主题，开展音乐节、美食、篮球赛等形式多样的促消费活动，不断打造商文旅消费新场景。（谭茜予 邱哲 实习生宋雨蔓）
江西省吉安市万安县城北体育公园，乡村音乐会吸引了众多居民前来观看。新华网发 邱哲 摄
江西省吉安市万安县城北体育公园，乡村音乐会现场人潮涌动。新华网发 邱哲 摄
航拍下的万安乡村音乐会现场。新华网发 邱哲 摄
江西省吉安市万安县城北体育公园，居民们在乡村音乐会开场前陆续进场。新华网发 邱哲 摄
江西省吉安市万安县城北体育公园，乡村音乐会吸引了众多居民前来观看。新华网发 邱哲 摄
(责编：曹淼、李源)
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