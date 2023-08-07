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发放5000万元暑期清凉消费券，上线多款“买一赠一”商品

沪上电商持续加码“暑期消费季”

2023年08月07日08:27 | 来源：解放日报
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原标题：沪上电商持续加码“暑期消费季”

　　“五五购物节”刚落下帷幕，“暑期消费季”正式接档。重点结合暑期休闲、亲子家庭等消费需求，上海各大电商纷纷加大了对夏季消费的补贴力度，助力上海消费市场持续升温。

　　今年“暑期消费季”期间，饿了么和美团在上海市商务委指导下再次向市民发放消费券，其中饿了么将在8月面向上海发放5000万元暑期清凉消费券。饿了么还将开展“周五五折天”“疯狂周末”“18红包节”“这杯我请”等一系列活动促进消费。上海市民可畅享最高20元的满减消费券，购买多款5折商品。

　　盒马把来自祁连山、太白山、天目山等地区的20余种蔬菜带到上海，补上了“伏缺季”的蔬菜供应缺口。同时，在整个8月，盒马鲜生和盒马mini店均上线了多款商品的“买一赠一”活动。

　　夏日炎炎，更少不了雪糕带来的快乐。本周开始，饿了么联合和路雪、伊利、噢麦力、八喜等品牌送出100万份雪糕。每天下午1点，用户搜索“城市免单”进入城市活动会场或直接进入带有“免单”活动标签的店铺内，加购1件免单活动商品并满足订单起送价后，即可享受冰品免单。美团结合夏季冰淇淋、啤酒、饮料等商品需求激增的情况，将重点提供雪糕和酒饮“满59元最高立减39元”的优惠，市民在部分商家购买冰品、冰饮时可享受折扣。（记者 查睿）

(责编：曹淼、李源)
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