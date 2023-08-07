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据国家地震台网消息，中国地震台网正式测定：08月06日02时33分在山东德州市平原县（北纬37.16度，东经116.34度）发生5.5级地震。本次地震震源深度10公里，震中位于德州市平原县王打卦镇王打卦村附近。

图片来源：中国地震台网速报

据微信公众号“德州发布”消息，截至8月6日18时，地震造成德州市平原县23人受伤，其中10人轻伤入院治疗，13人轻微伤、在医院处理后已回家。居民生活保障方面，为确保燃气使用安全，已暂停全县燃气使用，正加紧进行隐患排查，将逐步恢复供气。供电、供水、通信、交通等基础设施运转正常，救援力量及救援物资充足，社会生产生活秩序整体稳定。

多方力量协助抗震救灾

地震发生后，国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部决定启动国家地震四级应急响应，派出工作组赶赴山东指导协助抗震救灾工作。

本次地震造成多处房屋倒塌，部分人员受伤。据微信公众号“山东发布”消息，山东省委书记林武第一时间调度了解震区情况，对救援工作迅疾作出安排，并根据救援进展进一步作出部署。山东省委副书记、省长周乃翔提出具体要求，并于当天下午赶赴平原县指挥救援。

林武、周乃翔要求，全力做抗震救灾工作，最大程度减少灾害损失。要全力做好受伤人员救治、群众转移避险，确保群众生命安全和身体健康。要全面排查受损房屋，同步进行倒塌房屋重建工作，在确保安全前提下让群众尽快入住。要统筹做好应急救援各项工作，确保交通、电力等各类基础设施安全运行，重点场所必要时提前有序撤离人员。要加强监测预警、会商研判，及时准确发布信息，切实维护社会大局稳定。

山东省抗震救灾指挥部启动抗震救灾三级应急响应，并派出山东省应急厅、山东省地震局负责同志带队的指导组赶赴现场。德州市消防救援支队迅速调集7个消防救援站，16辆消防车，93名消防指战员赶赴震中备勤。

目前，各项救援工作正在有力有序进行，广大群众生产生活未受较大影响，社会大局保持稳定。

消费品备货充足 价格未出现异常波动

据德州发布微信公众号消息，8月6日凌晨平原县发生地震后，德州市发改委价格认证中心第一时间下发通知，要求各县市区全面做好市场巡视和震后我市重要民生商品价格监测工作。

德州市发改委价格认证中心工作人员对澳德乐时代广场超市、天衢购物中心超市、北园市场、迎宾市场等大型商超和农贸市场进行了市场巡视。各县市区价格监测机构也迅速行动，特别是平原县工作人员，第一时间深入震中社区超市了解市场价格情况。从市场巡视及各县市区反馈情况看，目前主要居民生活消费品备货充足，价格未出现异常波动，未发现哄抬物价或抢购物资的情况，距离震中较近的王打卦镇福旺超市等经营正常。

图片来源：德州发布公众号

支撑保障抢修救灾 打通通信“生命线”

地震发生后，德州市有30个通信基站出现停电的情况，其中平原县12个基站停电。收到消息后，德州铁塔平原办事处李天伟、吴相仁等10余名通信保障人员安排6辆应急保障车，连夜前往各个停电的通信基站进行抢修。上午8点左右，平原县12个通信基站已恢复正常，德州市内所有通信基站运行平稳。临近的武城、禹城和夏津县通信保障队伍已做好支援平原县的准备。

“就目前所见，平原县县城和震中的王打卦镇，偶有部分房屋建筑出现裂痕或老旧墙体倒塌，但总体并无太大问题。”吴相仁向人民网说，目前他们正在对平原县对铁路沿线、震中周围基站开展巡检，确保通信站址运行安全。

紧急拦停7趟列车 将损失降到最低

“客车直176次司机立即停车！客车直176次司机立即停车！”8月6日2时33分，在平原县火车站行车室内，平原县火车站值班员石强、任吉震和马逸飞3名铁路工作人员在感受到强烈震感后，紧急拿起值班电话，互相配合拦停由杭州开往哈尔滨西的Z176次客车和途经平原站运行的6趟列车。

“当时在行车室内桌椅和电脑有了剧烈晃动，我们意识到应该是地震了，来不及多想，就赶紧联系调度进行列车制动。”石强向人民网说，在地震的两分钟内，他们完成了经过平原站7趟列车的制动，尽最大可能做到乘客安全第一。

据介绍，地震前后威胁行车安全的大多是铁路线路的位移、断裂、路基下沉和信号中断。因此当地震发生时，需要对列车实施紧急制动，让运行中的列车及时停下来，才能更好地保护乘客们的安全，把损失降到最低。

据中国铁路上海局集团有限公司消息，受8月6日山东省德州市平原县发生5.5级地震影响，为确保列车运行安全，铁路部门计划对途经京沪高铁部分列车采取限速、停运等措施；同时，根据旅客出行需要，计划增开途经京沪高铁长三角管内区段部分列车，满足管内旅客出行需要。截至当日11时30分，计划停运92趟列车、增开9趟列车。

铁路部门提示，已购买停运列车车票的旅客，可不晚于票面乘车日期起30日内（含当日）持车票到车站窗口办理退票手续；在12306网站购买车票的旅客，如尚未换取报销凭证，可在网站直接办理退票，以上均可全价退票且不收手续费。

附：停运、增开列车车次信息表

(责编：乔业琼、高雷)

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