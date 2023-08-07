原标题：我国AVS3音视频编码标准纳入欧洲电信体系

科技日报讯 （记者叶青）8月4日，记者从鹏城实验室获悉，由鹏城实验室等百余家国内外优势单位共同参与推出的AVS3音视频信源编码标准，已于7月被正式批准成为欧洲电信标准化协会（ETSI）下一代视频标准之一，包含在ETSI发布的《数字视频广播：广播和宽带应用中视频和音频编码的使用规范》（标准编号ETSI TS 101 154 v2.8.1）中。此次AVS3技术标准被纳入ETSI标准体系，是被DVB（数字视频广播）标准体系采纳后，鹏城实验室推动中国自主标准“走出去”的又一里程碑事件。

ETSI是由欧共体委员会于1988年批准建立的电信标准化组织，聚焦电信、无线通信、互联网和广播领域技术标准，其制定的推荐性标准常被欧共体作为欧洲法规的技术基础，具有极高的全球影响力和认可度。

AVS3作为视频编码标准，能够实现更高效的视频压缩，降低传输和存储成本，提高视频质量，同时降低网络带宽的压力，对数字媒体传输和存储具有重要意义，为推动全球电信、广播和互联网行业的进步和发展起到了积极作用。

未来，鹏城实验室将继续发挥技术优势，提高创新能力，持续加大标准研制的投入，聚力推动国际标准与产业深度融合，为全球数字化产业可持续发展贡献力量。

(责编：罗知之、陈键)

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