原标题：智能新科技为大运会保驾护航

【聚焦成都大运会】

◎兰 敏 陈 科 实习记者 李诏宇

8月6日，成都大运会进入倒数第三个比赛日，本次大运会赛场内外，各种高科技随处可见、可感。在更多细微之处，成都的科技力量也正“大显身手”。许多首次亮相的智能新科技也正为成都大运会的顺利进行“保驾护航”。

“最强大脑”预报赛事“风云”

“对于在室外进行的赛艇、射箭以及露天进行的网球等比赛项目来说，更加专业的气象保障能力能够更好地护航成都大运会。”国家超算成都中心气象方向相关负责人介绍，位于四川天府新区国家超算成都中心的两个成都大运会气象项目重点保障机组阵列正昼夜不停地工作，海量数据汇聚到这里进行计算。凭借每秒钟十亿亿次的超级运算能力，“最强大脑”助力国家超算成都中心助力数值预报模式系统快速同化西南区域的所有雷达资料。通过改进模式边界层方案，该中心对成都全域开展气象预报的空间预报分辨率从9公里提升到1公里，从每天4次预报提升到每天24次滚动预报，实现了更加精准的天气预报。

据了解，此次成都大运会的气象保障工作由青藏高原气象研究院、成都市气象局和国家超算成都中心联合完成。开赛之前，国家超算成都中心增配1套计算资源和1套存储资源作为备份资源，并增配了6万核算力和技术人员支持，还在保障专线运行正常的情况下，提供通用输入数据下载服务，确保每套气象业务预报模式都有稳定可靠的输入数据并建立起互联网VPN数据传输通道，全力保障输入数据上传和计算结果回传的时效，为实现更精准的成都大运会天气预报提供有力保障。

无人机累计飞行上万公里

大运会期间，成都正逢汛期。复杂多变的气候形势，对气象保障提出了较高要求。为保障开幕式气象服务，由我国自主研制的以航空工业自主研制的翼龙-10、翼龙-2无人机系统为基础完成适应性改进的海燕号Ⅰ型、海燕号Ⅱ型等无人机，连续多日、多次完成了飞行任务，在川西高原西南涡等敏感区开展机动气象观测，累计飞行上万公里，共投放53枚探空仪，获取2.6万余条垂直观测数据，为成都大运会开幕式顺利举行提供了精细化、高质量的气象保障。

据了解，翼龙无人机是由航空工业研制的一种中低空、长航时、多用途无人机。在机动气象观测领域，翼龙-10、翼龙-2无人机曾分别针对南海台风监测和青藏高原气象观测开展试验，为台风、高原气象研究提供了宝贵数据。在气象领域，翼龙-2H气象型无人机曾先后在甘肃祁连山、川西高原、青藏高原等地区执行了多次人工影响天气作业，充分发挥了保障粮食安全、水资源安全和生态安全的作用。此次，多型翼龙无人机的协同保障作业，也为大型赛事气象保障和环境空气质量提升提供了新手段、新方法。

AI助力大运无障碍沟通

AI智能降噪，200米超远距离收音，实时语音同传翻译并转成文字，多语种字幕识别，虚拟志愿导览……作为本届“大运会”自动语音转换与翻译类官方独家供应商，科大讯飞在此次成都大运会赛事期间，通过神经网络机器翻译、语音识别、语义理解、语音合成以及四麦克风阵列等新技术，在大运会期间提供了83种语言在线互译、文本转换和语音合成服务。

科大讯飞相关负责人介绍，本次大运会期间，各种智能硬件和软件服务为赛事期间的会议会务、嘉宾接待、志愿者服务等提供了全面的服务保障，实现了首届无障碍沟通的世界大学生运动会。

智能全向麦克风M2，和观众“面对面”交流的虚拟志愿者小芙，大运会期间上线“助威大运会”和“玩转成都”的星火助手……人工智能正在成都大运会中大展身手，为参赛人员和观众带去满满的科技力量。

(责编：罗知之、陈键)

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