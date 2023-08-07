张佳星

原标题：数字交互引擎：走出游戏，服务各行各业

7月28日，2023中国国际数码互动娱乐展览会召开。在同期论坛中，中国音像与数字出版协会（以下简称中国音数协）常务副理事长敖然发布了《数字交互引擎的应用与价值研究报告》（以下简称报告）。

据介绍，报告由中国音数协游戏工委和中国游戏产业研究院联合完成，面向国内多家游戏企业开展了广泛调研，获得了游戏企业与多领域专家对于数字交互引擎的专业意见。报告指出，业内普遍认同数字交互引擎代表着游戏产业原生的科技力量。

敖然介绍，以数字交互引擎为代表的游戏科技正越来越广泛地进入游戏之外的领域。随着人们对虚拟世界的探索从视听层面走向更深层次的感知、交互层面，数字交互引擎正持续推进技术能力迭代、打磨跨平台通用能力，并有望在游戏特有组件的基础上，形成面向行业的“通用引擎”。例如，基于图形建模、实时渲染、物理仿真、音效制作、动画制作等核心功能模块的数字交互引擎已能够实现虚拟重现、虚实融合、虚拟仿真和虚实互动等功能，成为构建实时虚拟世界、实现虚实交互的关键工具集。

据介绍，带有游戏“基因”的数字交互引擎已经在文化领域、实体产业等方面有了很多创新实践。作为数字内容创作与交互的重要工具，数字交互引擎正高效助力影视、演艺、文保、会展、旅游等文化领域的内容生产。数字交互引擎也可以和传统工业软件结合，增强传统工业软件在3D显示、实时交互等方面的能力。

未来，数字交互引擎在工业、商业、教育等领域均具有广阔的应用场景。敖然表示，在行业应用方面，数字交互引擎有望成为面向垂直行业的“标准化引擎”；在大众应用方面，数字交互引擎有望提供助推媒介升级的便捷工具。此外，作为底层工具的数字交互引擎也正在与生成式人工智能互相融合。

“数字交互引擎已经成为我国文化科技领域的基础性核心技术，‘数字交互引擎是重要科技力量’这一观点已成业内共识。”敖然表示，应加强对于数字交互引擎技术的研究与应用，强化游戏企业与高校的产学研合作及人才培养力度。

(责编：罗知之、陈键)

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