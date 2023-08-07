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“数实融合”增强工业经济发展新动能

2023年08月07日09:10 | 来源：科技日报
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原标题：“数实融合”增强工业经济发展新动能

　　图为在一实现5G专网应用智能化生产的工厂内，自动化机械手臂正转动工作。

　　新华社发（胡肖飞摄）

　　◎新华社记者 张辛欣

　　拓展5G应用规模，今年推动不少于3000家企业建设5G工厂，加快算力资源统筹和互联互通……近日，工业和信息化部推出一系列举措，加快数字技术与实体经济融合。

　　工业和信息化部总工程师赵志国表示，将以智能制造为主攻方向，全面推动制造业数字化普及，系统推进智能化升级，通过数字技术的“赋能”不断增强工业经济发展的新动能。

　　在鲁南中联水泥有限公司，3条新型干法水泥生产线正有条不紊生产。通过云洲扁鹊生产智能化服务系统，技术人员可以远程查看并实时控制水泥生产。“这套系统在关键设备及关键工艺上部署600余个传感器，采集生产过程中的数据，配合数字孪生仿真系统，可实现全流程精准控制。”鲁南中联水泥有限公司有关负责人介绍，通过智能化改造，水泥生产质量进一步提高，实现了节能减排。

　　近年来，我国加快工业互联网规模发展，推动数字技术在实体经济领域的融合应用。今年以来，面对需求收缩等多重压力，大量制造业企业通过数字化应用降本增效、积极应对。

　　当前，智能、绿色生产的实践正在各地展开。工业和信息化部数据显示，智能工厂建设规模不断扩大。截至目前，各地建设数字化车间和智能工厂近8000个，其中，2500余个达到了智能制造能力成熟度2级以上水平，数字化转型基本完成。这些示范工厂，产品研发周期平均缩短20.7%，生产效率平均提升34.8%，产品不良品率平均下降27.4%。

　　在汽车、工程机械等装备制造业，协同设计、远程运维等模式加快推进；在家电、服装等消费品行业，通过大规模定制、用户直连制造、共享制造等，不断挖掘体验价值；石化、冶金、建材等原材料行业，跨工序质量管控等模式促进产业提质增效和节能降耗……工业和信息化部运行监测协调局局长陶青说，数字技术加速向工业生产制造各环节各领域推广，智能制造新场景、新方案、新模式不断涌现。

　　重庆推出制造业数字化转型行动计划，明确到2027年重庆规模以上制造业企业基本进入数字化普及阶段；《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》提出，到2025年实现40万家中小企业上云上平台……各地围绕拓宽数字化应用推出一系列举措。

　　当前，“数实融合”正迎来更多“政策包”。

　　在数字基础设施建设上，工业和信息化部明确，将坚持适度超前原则，积极推进5G网络建设，持续拓展5G网络覆盖广度深度，并将出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件，加快构建云边端协同、算存运融合的一体化、多层次的算力基础设施体系。

　　在丰富行业应用方面，培育一批高水平的5G全连接工厂标杆，加速5G由生产外围向核心控制环节延伸，拓展5G在工业、矿业、电力、港口等领域的应用规模，打造“5G+工业互联网”发展升级版，不断壮大融合产业生态。

　　在推动企业上云方面，将进一步降低数字化门槛，深入实施数字化赋能、科技成果赋智、质量标准品牌赋值中小企业“三赋”专项行动，支持企业加快数字化转型，在制造业强链补链中发挥更大作用。

　　“下一步，将继续加大政策供给，坚持分业施策，激发数字技术应用赋能价值。”赵志国说，工业和信息化部将持续深入推进场景模式推广、解决方案攻关、标准体系建设，推动各方加强低成本、轻量化的5G工业级产品研发和产业化，着力提升制造业高端化、智能化、绿色化水平。

(责编：罗知之、陈键)
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