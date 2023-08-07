苏向杲 杨 洁

原标题：股东与高管增持双管齐下 年内6家上市银行稳股价

又有上市银行出手稳定股价。8月4日晚间，厦门银行公告称，将采取由持股5%以上的股东增持股份的措施来稳定股价。

今年以来，上市银行频频出手。《证券日报》记者根据东方财富Choice数据梳理，已有厦门银行、重庆银行、齐鲁银行、沪农商行、瑞丰银行、兰州银行等6家上市银行计划实施稳定股价措施或已完成股价稳定方案。其中，大股东及高管（不含独立董事及外部监事）增持是稳定股价的主要途径。

股价持续低迷是上述6家上市银行实施稳定股价措施的主要原因。如厦门银行8月4日公告称，根据《稳定股价预案》，公司股票自挂牌上市之日起三年内，如出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时，启动稳定股价措施。

从具体措施来看，上市银行稳定股价的“工具包”较多，包括四大类：一是向社会公众股东回购部分股票；二是股东及高管增持股票以稳定股价，并明确增持的金额和期间；三是通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定股价；四是通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升业绩以稳定股价。

“上市银行股价较低时，采取增持等措施稳定股价，有助于提振投资者信心，推动银行股估值合理回归。”邮储银行研究员娄飞鹏对《证券日报》记者表示。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，近年来，由于复杂的宏观经济、金融环境，导致一些银行股的股价接连下跌，部分银行股价触发稳定股价的相关条款，银行股东及高管真金白银进行增持，反映其对本行及股价前景的乐观预期。

根据上市银行此前发布的稳定股价预案，当股价连续“破净”（每股股价跌破每股净资产）时，才会触发预案。也就是说，未来上市银行稳定股价的频次与其未来股价走势或估值走势密切相关。

那么，如何看待银行股估值走势？周茂华表示，近年来，银行业经受住内外复杂经济环境影响，经营保持稳健，内部治理加快完善，资产负债结构持续优化，银行风控与经营质量稳步提升。国内经济呈现良好恢复态势，企业经营状况持续改善利好银行资产质量和盈利，作为周期性行业之一的银行有望受益。此外，市场情绪持续回暖，同时银行板块整体经历长时间调整，估值低洼，以及银行股高股息率等，市场对银行股估值修复行情乐观。

娄飞鹏认为，下半年，随着我国经济持续复苏，银行业加大对实体经济的支持力度，对银行股价有正面影响。但在监管引导企业综合融资成本和居民信贷利率稳中有降的过程中，银行净息差有所承压，对估值形成一定的压力。对上市银行来说，除了在资本市场采取措施稳定股价外，还需强化经营管理，提高业绩，从而在长期中稳定股价。

就市场比较关注的影响上市银行估值的净息差走势，周茂华认为，预计年内银行业净息差保持稳定，一方面，国内银行继续合理让利实体经济，经济恢复需要一定时间；另一方面，银行积极优化负债结构，实体融资需求改善，金融市场整体持续回暖等，有利于银行净息差稳定。

(责编：罗知之、陈键)

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