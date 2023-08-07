原标题：邮储银行落地全国首笔公正转型贷款 助力绿色低碳转型

近日，中国邮政储蓄银行在山西省大同市落地全国首笔公正转型贷款。这是邮储银行积极践行绿色发展理念的创新实践，为银行业探索公正转型金融、支持低碳转型发展提供了新思路。

公正转型是指向低碳社会转型的过程中，应防范转型活动可能带来的对就业、弱势群体等方面的负面影响，其核心内涵与《联合国2030年可持续发展议程》《巴黎协定》中所体现的可持续发展理念一致。公正转型金融作为可持续金融和转型金融的重要组成部分，重点关注对碳密集产业绿色低碳转型和高质量公正转型的金融支持，这些领域通常难以获得绿色金融工具的直接支持，转型金融则可以有效补位。

邮储银行按照《G20转型金融框架》，创新公正转型金融工具，支持碳密集企业低碳转型和公正转型。本次公正转型贷款发放对象是晋能控股煤业集团有限公司，贷款金额为1亿元。该公司以煤炭生产和火力发电为主业，贷款中的部分资金将在公司低碳转型发展过程中用于为员工提供轮岗培训、操作资格培训等，以提升员工专业技能、劳动水平、就业能力，从而实现劳动力的公正转型。

近年来，邮储银行积极探索转型金融，创新可持续发展挂钩融资、“可持续发展挂钩+能源保供”等金融产品，助力公正转型。下一步，邮储银行将继续深入研究公正转型金融，创新公正转型金融产品和服务，保障碳密集企业在绿色转型发展过程中合理的融资需求，发挥国有大行在经济社会全面绿色低碳转型和高质量公正转型中的积极作用。

(责编：董童、李源)

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