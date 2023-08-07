人民网记者 夏晓伦

“农产品产业带是农业转型升级，提升产业链供应链现代化水平，提升农业发展质量和效益的内在要求，也是发挥特色产业集群集聚效应，拓展产业发展空间，带动农民增收，促进地方区域经济发展的重要路径。”农业农村部农村经济研究中心二级研究员张照新在“山货上头条”助力食用菌产业发展发布会上表示。

福建省宁德市古田县素有“中国食用菌之都”之美誉。受访方供图

据了解，福建食用菌种植历史悠久，种植经验丰富，形成了宁德、福州、龙岩等食用菌生产区。近年来，福建省涉农电商载体建设和食用菌产业新模式持续发展，政府鼓励电商平台企业开展农村电商服务，促进其与乡村新型农业经营主体、加工流通企业对接融合，从而深入推进农产品出村进城。

随着国家“数商兴农”工程的不断推进，乡村发展注入了数字化基因，越来越多的地方优质农产品走上“云端”。“在基于全域兴趣电商形成的农业产业带上，正在形成新的农产品生产力量。”中国社会科学院农村发展研究所农产品贸易与政策研究室主任胡冰川说。

“95后”的田小宇就是其中一员。她在2020年初开通了抖音账号，尝试记录农村生活。一开始，她通过短视频和直播普及一些菌菇的专业知识和福建的一些特色的煲汤文化，推出了适合现代人快节奏需求的一些菌汤包产品，也拉动了更多消费者对菌菇的需求。销量慢慢上来以后，菌菇汤包就形成了一个完整的产业链，直接带动接近300多人的就业，从销售再到分拣，再到打包，再到发货，形成了一个相对稳定的供应链体系。

“零散的初级农产品很难在市场里卖个好价格，但是我们的品牌要是能做好，那就会形成长期的、循环的收益线，卖出好价格，再去种植收购更多好农货。”小田在现场表示。

“像小田姑娘和星罗棋布的整个网络世界里面各种各样的原子主体，也能凝聚成一种新的生产力的力量，这就是场域。”胡冰川说道：“这种场域是超越了过去生产力的条件，在现行和未来生产力条件一种全新的场景之下，构建出来的一种价值体系，不再是自然地理，而是一种以经济价值和市场以及更广域的兴趣联合在一起的群体。”

同时，扶助农产品产业带发展也是一个长期工程。对此，中国人民大学农业与农村发展学院教授陈卫平建议，在全域兴趣电商模式中，农业企业可通过两种形式的地方镶嵌——产业资源镶嵌、产业主体镶嵌，来提高产业声量、提升产业发展质量以及促进产业包容性发展，进而助力乡村特色产业内生发展。

据了解，为进一步推进食用菌产业带提质增效，抖音电商推出五方面举措：未来，将依托“山货上头条”项目，落地乡村商家达人招商培训，提供对接运营指导；二是助力完善县乡村物流体系，引入优质快递企业和云仓合作；三是结合电商大促、丰收节促销等专项活动拓宽销售渠道；四是帮助新农人和农货商家打造优质电商内容，提升不同种类的食用菌商品市场认知度；五是加强品销合一，协助区域农产品品牌传播及相关渠道建设。

“今年上半年，随着货品补贴和专项资源的投入，平台里食用菌类目获得了销售增长，整体GMV同比增幅达122%。”助农项目负责人魏盈盈介绍，其中，福建优质的菌菇雪耳借抖音电商“出山”，该省食用菌商品销量同比增长178%，商品款数同比增长117%。与此同时，福建省销售食用菌的农货商家数量同比增长了91%。菌汤包、本草银耳、羊肚菌、即食银耳羹和竹荪等食用菌细分商品走上更多城市消费者餐桌。

有业内人士预计，助农项目将在乡村商家培育、产销对接提效、消费认知打造等方面深度发力，提升食用菌产业数字技术应用能力，增强食用菌消费市场活跃度，促进产业链条创新升级，进一步推动农产品产业带提质增效。

(责编：乔业琼、高雷)

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