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释放家居消费潜力 专家：激发家居行业内生发展动力

2023年08月07日10:24 | 来源：人民网
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人民网北京8月7日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）近年来，家居消费已经成为仅次于汽车消费的家庭第二大支出。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。

为释放家居消费潜力，巩固消费恢复发展势头，增强消费对经济发展的基础性作用，7月，国家发展改革委等13部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》（以下简称《若干措施》），从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等四方面提出11条具体措施。

“家居行业发展多年，创新是行业发展的动力，但高质量才是行业发展的本质。”全国工商联家具装饰业商会副秘书长谢鑫表示，这次政策带来了机遇，也对家居行业“高质量发展”提出了更高要求，家居行业要回归初心，为人民日益增长的美好生活需要提供高质量的产品和服务。

日前，中国建筑材料流通协会会长、产业发展战略及行业评审专家秦占学在2023中国家居产业发展峰会上表示，建材家居行业经过20余年黄金发展，目前走到重要节点。面对当前政策红利对于家居消费的强力促进，身处其中的企业应抓住机遇，形成合力，共同助力产业高质量发展。

“近年来，我国高度重视扩内需、促销费，而家居消费因涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，成为促消费的主力产业之一。”全国工商联家具装饰业商会秘书长、产业发展战略及行业评审专家张仁江认为，《若干措施》的印发有助于激发整个家居行业的内生发展动力，企业应识势、顺势、用势，抓住机遇促进发展。

中国陶瓷工业协会副理事长兼秘书长、产业发展战略及行业评审专家侯文全则从陶瓷行业以小见大。他认为，陶瓷行业，尤其是建筑陶瓷在过去40年来，伴随房地产行业飞速发展，涌现出众多优秀品牌。如今家居建材行业正在政策引领下，展现全新发展路径。企业应坚持创新引领，推动绿色、康养、智能、安全、环保的建材家居产品更新换代，充分挖掘用户家居消费潜力。

“有供才有需。”北京家居行业协会常务副会长兼秘书长、产业发展战略及行业评审专家刘晨表示，在家居行业，民营企业占比90%以上，让企业在新背景下获得社会认同感、幸福感、获得感、稳定感，企业方能健康发展，提供给消费者更多美好家居生活。

(责编：乔业琼、高雷)
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