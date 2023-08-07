人民网北京8月7日电 （黄盛）为及时反映科创板上市证券的表现，为市场提供多维度投资标的和业绩基准，上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中证指数有限公司（以下简称“中证指数”）在8月7日正式发布上证科创板100指数。

据了解，科创板作为注册制改革的“试验田”，自2019年7月开市以来，整体运行平稳，充分发挥服务“硬科技”企业融资需求和推动实体经济高质量发展的功能。截至2023年8月4日，科创板上市公司数量已达550家，总市值规模超64430亿元，平均市盈率达37.89 倍。随着上市公司数量稳步提升，投资者对科创板不同市值规模上市公司的投资需求与日俱增，在此背景下，上海证券交易所和中证指数有限公司推出上证科创板100指数。指数从科创50样本以外选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本，与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，以反映科创板中等市值证券的整体表现。

上证科创板100指数编制方案显示，指数样本空间由满足上市时间超过6个月、非退市风险警示证券这两个条件的创板上市股票和红筹企业发行的存托凭证组成。指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量比例原则上不超过10%。采用缓冲区规则，排名在前80名的候选新样本优先进入指数，排名在前120名的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

据上交所介绍，科创100指数特征鲜明，与定位反映科创板大市值证券表现的科创50指数形成差异化，进一步丰富了科创板规模指数体系。以最新一期样本为例，市值规模方面，科创100指数样本过去一年日均市值中位数为153亿元，市值规模在200亿元以下样本占比约74%，与科创50指数样本424亿元的市值中位数形成定位差异。行业分布方面，科创100指数成份股超过半数分布于生物医药、高端装备、新材料等产业（合计权重54.1%），行业分布上与科创50指数形成较好互补。创新能力与业绩成长性方面，科创100指数样本公司2022年度合计研发投入289亿元，占营业收入比例平均达到19%，样本公司近三年营业收入年均复合增长率高达38.9%，研发强度与营收增速均高于科创板市场平均水平。

另据介绍，近年来，上交所和中证指数持续完善科创板指数体系。截至目前已发布11条科创板指数，初步构建了覆盖规模、主题、策略等类型的科创板指数体系，境内外相关产品跟踪规模超1200亿元，其中科创50指数自2022年以来引导超760亿元增量资金流入科创板市场，居境内宽基指数之首。此次科创100指数的推出将有助于进一步提升科创板规模指数系列对科创板市场的覆盖度，科创50与科创100指数样本合计总市值占科创板上市公司总市值的比例约65%，可为投资者提供更多元化投资工具。

(责编：乔业琼、高雷)

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