王绍绍

6月11日，首班西部陆海新通道中老泰冷链班列（成渝）载着约500吨榴莲抵达小南垭铁路物流中心。这一过程，比原本海运到口岸再转运的方式快了一周左右，消费者也能用更少的钱买到更新鲜的东南亚热带水果。

按照传统物流格局，来自亚欧腹地和我国西部地区的货物通过中欧班列抵达重庆后，需要通过长江水道绕行到东部沿海地区才能出海。水运路程远、耗时长，成本居高不下。

2019年8月，国家发展改革委印发《西部陆海新通道总体规划》，在《规划》指导下，西部陆海新通道基础设施网络持续完善，货物借此“跨山越海”一路通达，破解了我国西部地区的物流困局。

重庆作为西部陆海新通道的主枢纽，可以实现货物搭乘西部陆海新通道铁海联运班列到广西钦州港出海，比经东部地区出海节省10天左右。

7月18日清晨，小南垭铁路物流中心已是一派热火朝天的景象。一节节集装箱列车驶入物流中心卸货场。穿过小南垭铁路物流中心前面的广场，一座名为“南向之门”的雕塑矗立眼前。

“这里就是西部陆海新通道南向班列的起点。”小南垭站党总支书记姜广权表示，小南垭铁路物流中心交通位置十分优越，它位于川黔铁路上，与重庆四大长江枢纽港之一的珞璜港直连，距重庆绕城高速公路仅约5分钟车程，10公里内便可实现铁水公联运，2天就能从广西钦州港出海。

“过去，南向列车一般情况下要10天左右才能够运送到达目的地。但今年从泰国果园运送榴莲到这里，整个运行时间只用了 88 个小时，大大节省了运输时间。”姜广权说。

小南垭铁路物流中心。人民网王绍绍摄

2018年年底，小南垭铁路物流中心正式完成改扩建。依托小南垭铁路物流中心，重庆先后与广西钦州、防城港、凭祥以及云南磨憨等多个出海出境口岸建立合作关系，开通中欧班列、中老班列、中缅班列、中越班列、中老泰国际联运班列和成渝地区双城经济圈货运班列等多条国内外班列线路，并成功开行陆海新通道冷链快线，初步形成“联通欧洲、连接东盟、辐射成渝”的国际多式联运服务网络。

从小南垭铁路物流中心向北穿过一条6公里的铁路专线，便是珞璜港。作为重庆长江枢纽港之一的珞璜港，可通过长江黄金水道贯通整个长江经济带，是重庆与长江经济带无缝衔接的重要引擎。

2014年起，珞璜千万吨级长江枢纽港项目对建成于1978年的老珞璜港进行提档升级，如今，这座昔日老码头已然成为岸桥林立、巨轮穿梭的新港口，新建的5个5000吨级泊位将港区吞吐能力提升至1090万吨，实现吞吐能力翻了一番，港区内铁路装卸线增加至16条，构筑了“铁水中转”“水水中转”等联运方式，大幅提高珞璜港货物集散能力。

依托小南垭铁路物流中心和珞璜港这两大枢纽，重庆经济“大通道”建设成效明显。从这里，向东沿长江黄金水道可贯穿长江经济带，实现江海联运；向西可通过中欧班列（成渝）国际大通道，连接中亚及欧洲地区；向南可通过西部陆海新通道，辐射至东南亚地区。

物流的畅通，带动了经贸的发展。依托西部陆海新通道，不仅可以让东南亚国家的热带水果走入国门来，也能让重庆的工业产品走向世界。

位于江津区的重庆润通科技有限公司，是一家专业从事通用发动机等热动力产品及其终端产品设计开发、生产制造和服务的企业，该企业超过90%的产品出口海外。从陆海新通道开通以来，该企业有30%的货量通过这条通道进行运输，累计约节省了180万的运输费用，与此同时很大程度缩短了运输周期。

经贸的频繁，也有效带动了当地产业的发展。基于枢纽交通优势，重庆以“镇、园、港、区”一体化发展的思路，充分利用江津综合保税区这一国家级开放平台，综合打造总规划面积约68平方公里的珞璜临港产业城。

珞璜临港产业城中有着国家级开放平台——江津综合保税区。江津综保区于2017年1月17日经国务院批准设立，占地2.21平方公里，同年7月5日，实现封关运行。

“近年来，保税区的加工贸易占比逐年提升，这意味着受益于物畅其流的通道经济，本地产业也日渐蓬勃。”江津综合保税区开发促进部部长李建伟说。

“江津综保区去年进出口贸易额达到148亿元，同比增长约18%。”江津综保区商业运营管理有限公司枢纽运营部部长宋娌娜表示，江津综保区当前主要在发展消费品产业，已入驻玖龙纸业、杜拉维特、敏华家居、海亮铜业、威马农机、德邦物流等企业1043家，实现了外贸进出口总量连续攀升、产业业态不断丰富和完善，以及通道与开放经济产业的有机融合。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)

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