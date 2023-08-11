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中汽协：7月我国汽车出口延续良好发展态势

2023年08月11日09:23 | 来源：人民网
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人民网北京8月11日电 （记者王连香）据中汽协会数据微信公众号消息，2023年7月，我国汽车出口延续良好发展态势。

数据显示，7月，我国汽车企业出口39.2万辆，环比增长2.7%，同比增长35.1；1至7月，汽车企业出口253.3万辆，同比增长67.9%。

具体来看，7月，乘用车出口32.6万辆，环比增长4.4%，同比增长34.9%；1至7月，乘用车出口210.5万辆，同比增长77.5%。

7月，商用车出口6.6万辆，环比下降4.9%，同比增长36.2%；1至7月，商用车出口42.7万辆，同比增长32.5%。

7月，传统能源汽车出口29.1万辆，环比下降4.3%，同比增长23.2%；1至7月，传统能源汽车出口189.7万辆，同比增长51.5%。

7月，新能源汽车出口10.1万辆，环比增长29.5%，同比增长87%；1至7月，新能源汽车出口63.6万辆，同比增长1.5倍。

7月，在整车出口的前十位企业中，上汽出口量达8.8万辆，同比下降2.7%，占总出口量的22.4%。与上年同期相比，比亚迪出口增速最为显著，出口达1.9万辆，同比增长3.5倍；1至7月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口10万辆，同比增长7.9倍；奇瑞出口47.1万辆，同比增长1.4倍；长城出口15.1万辆，同比增长94.7%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，我国新能源汽车产业具备先发优势，产业链相对完善且稳定，产品有很强的竞争力。预计今年我国汽车出口将超过400万辆，其中新能源汽车出口将超过100万辆。　

(责编：王连香、高雷)
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