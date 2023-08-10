人民网北京8月10日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布数据显示，2023年7月，中国新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%，市场占有率达32.7%。1至7月，新能源汽车产销分别完成459.1万辆和452.6万辆，同比分别增长40%和41.7%，市场占有率达29%。

7月，新能源汽车国内销量67.9万辆，环比下降6.9%，同比增长26%；新能源汽车出口10.1万辆，环比增长29.5%，同比增长87%。

1至7月，新能源汽车国内销量389万辆，同比增长32.5%；新能源汽车出口63.6万辆，同比增长1.5倍。

据统计，7月，汽车出口39.2万辆，环比增长2.7%，同比增长35.1%。分车型看，乘用车出口32.6万辆，环比增长4.4%，同比增长34.9%；商用车出口6.6万辆，环比下降4.9%，同比增长36.2%。

1至7月，汽车出口253.3万辆，同比增长67.9%。分车型看，乘用车出口210.5万辆，同比增长77.5%；商用车出口42.7万辆，同比增长32.5%。

7月，在整车出口的前十位企业中，上汽出口量达8.8万辆，同比下降2.7%，占总出口量的22.4%。与上年同期相比，比亚迪出口增速最为显著，出口达1.9万辆，同比增长3.5倍。

1至7月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口10万辆，同比增长7.9倍；奇瑞出口47.1万辆，同比增长1.4倍；长城出口15.1万辆，同比增长94.7%。

中汽协表示，7月，在去年同期高基数影响下，叠加传统车市淡季，产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡，环比同比均有所下滑。其中，乘用车产销环比同比双降，商用车产销因去年低基数同比呈现两位数增长，新能源汽车和汽车出口延续良好发展态势。

(责编：王连香、高雷)

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