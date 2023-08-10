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商务部回应美发布对外投资审查行政令

2023年08月10日11:45 | 来源：人民网
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人民网北京8月10日电 （记者乔业琼）据商务部官网消息，针对美方发布对外投资审查行政令，商务部新闻发言人10日回应称，美方限制本国企业对外投资，打着“去风险”的幌子在投资领域搞“脱钩断链”，严重背离美方一贯提倡的市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链安全，中方对此表示严重关切，将保留采取措施的权利。

这位新闻发言人表示，希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，不要人为阻碍全球经贸交流与合作，不要为世界经济恢复增长设置障碍。

(责编：乔业琼、高雷)
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