人民网北京8月10日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至7月，全国铁路完成固定资产投资3713亿元、同比增长7%。特别是7月份，青藏铁路西宁至格尔木段、兰新高铁兰州至西宁段等提质改造项目投产运营，为坐着火车暑期游提供了新线路新选择。

国铁集团相关部门负责人介绍，今年以来，国铁集团抓住疫情平稳转段后的有利契机，全力推动“十四五”规划纲要确定的铁路重大工程项目，紧盯计划开通项目、重点在建项目、新开工项目，科学调配建设资源，优化施工组织安排，强化现场督导检查，同时加强与有关部门、企业的沟通协调，积极推进征地拆迁、市政配套建设和外部环境整治等工作，保持铁路建设稳步有序推进。

6月26日，成宜高铁沿滩站施工现场。国铁集团供图

该负责人介绍，7月份，一批提质改造项目投产运营，青藏铁路西宁至格尔木段提质工程完工，首开时速160公里高原复兴号动车组，坐着火车去格尔木、德令哈更加便捷；兰新高铁兰州至西宁段提质工程完成，常态化按时速250公里高标运营，兰州至西宁最快59分钟可达；既有兰新铁路通道客货运输能力再次提升，助推新疆和内地加强联系。

时速160公里复兴号动车组开上青藏铁路。国铁集团供图

该负责人介绍，今年以来，在建项目扎实有效推进，重点项目建设捷报频传，重庆至黔江铁路刘家山隧道、滇藏铁路丽江至香格里拉段哈巴雪山隧道贯通，成都至宜宾高铁全线铺轨完成，广汕高铁、川青铁路青白江至镇江关段启动联调联试，沪宁沿江高铁联调联试试验时速达385公里。

该负责人表示，下一步，国铁集团将把主题教育学习成效持续转化为加快构建现代化铁路基础设施体系的强大力量，紧密对接国家战略和民生需求，加大年内计划开通项目、重点在建项目和运输急需项目推进力度，为率先实现铁路现代化、勇当服务和支撑中国式现代化建设的“火车头”提供坚强有力保障。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经