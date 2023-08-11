富丽娟 刘艺琳 寇雅楠

原标题：内蒙古满洲里口岸：不断扩大“朋友圈” 跑出“中国加速度”

盛夏的内蒙古呼伦贝尔草原绿意盎然，牧歌悠扬。蓝天白云之下，满洲里铁路口岸一派繁忙。作为中欧班列东通道重要节点，这里每天都有列车搭载着成千上万的“中国制造”，鸣笛启程奔赴欧洲。

满洲里铁路货运口岸内，经边检站查验后等待出入境的列车。人民网 寇雅楠摄

6月上旬，习近平总书记在内蒙古考察时指出，“要积极参与共建‘一带一路’和中蒙俄经济走廊建设，提升对外开放水平，构筑我国向北开放的重要桥头堡，在联通国内国际双循环中发挥更大作用。要加强与京津冀、长三角、粤港澳大湾区和东三省的联通，更好融入国内国际双循环”。总书记的重要指示，为加快打造我国向北开放重要桥头堡、推进内蒙古高水平对外开放指明了前进方向，也为口岸城市服务国家战略和区域经济社会发展提供了根本遵循。

今年是“一带一路”倡议提出十周年，也是满洲里口岸首列中欧班列开行十周年。目前，经满洲里口岸返程中欧班列重箱率已达100%，中欧班列不仅开行数量稳中有增，而且高附加值产品越来越多，为国内外贸易循环畅通注入了新动力。

扩大中欧班列“朋友圈”，更好融入国内国际双循环

3月20日，伴随汽笛鸣响，一列满载建材、家电、服装等货物的中欧班列缓缓驶离满洲里国门，驶向千里之外的欧洲。这是北京发出的首列直达欧洲的中欧班列。

据了解，为保障这趟中欧班列顺利通关，满洲里海关提前部署、积极谋划，就通关业务与启运地海关北京海关开展联合研讨，主动向进出口企业宣讲海关惠企政策，积极协助进出口企业协调货代企业、铁路部门，梳理班列物流状态，实现全程跟踪、实时监控，确保货物以最佳路线、最佳状态、最快时间通关。

满洲里口岸作为全国最大的陆路口岸，地处东北亚经济圈中心，是“一带一路”陆路通道上的重要节点。自2013年首列“苏满欧”中欧班列开行以来，经满洲里铁路口岸进出境的中欧班列连点成线、织线成网，“朋友圈”越来越大。目前，进出境中欧班列线路已开行57条，出境班列通达欧洲11个国家28座城市，承担着全国中欧班列近三成的运量，国内集货地已覆盖天津、长沙、广州、苏州等60余个城市。

据满洲里车站海关关长雷建军介绍，为“融”通世界，服务内蒙古开放发展，促进中欧班列提速扩量增效，满洲里海关一是出台了优化营商环境25条细化措施，搭建企业综合保障平台，开展“关长送政策上门”活动，指导企业用足用好政策红利。二是建立了“问题清零”响应机制，设立“专人、专岗、专项通道”的通关绿色窗口，开展“一家企业一份档案”的建档工作，搭建关企沟通“直通车”，及时汇总企业难题，快速沟通解决班列舱单数据传输、快速调运等通关事宜。同时，通过设置“中欧班列”专岗，协调铁路部门对出口班列实行“优先编组、优先发运”，优化固化“预约通关”“归并申报”等惠企手段，引导企业叠加运用“附条件提离”“汇总征税”等便利措施，全力促进中欧班列的跨境通关便利化。

“高效通关”让中欧班列跑出“中国加速度”

一列满载货物的列车缓缓通过国门，驶入满洲里铁路货运口岸。

满洲里出入境边防检查站执勤二队民警田润泽穿梭在长长列车之间，步伐稳健。“我们的职责是对出入境的货运列车进行车体及员工证件检查。”

田润泽攀上高高的栈桥，脚下的铁路线深深扎在一望无际的草原上，绵延向欧洲，斑斓的列车犹如穿动脉而过的血液，搏动着勃勃生机。

“满洲里铁路货运口岸共有5条铁轨，对外连接俄罗斯西伯利亚大铁路直至荷兰鹿特丹。”田润泽用一口流利的俄语，认真检查俄方货车司机的证件：“站里会根据岗位需要定期组织执勤外语培训。”

“从人工检查到人机结合，我们的检查速度不断提升。”田润泽说，“2013年检查一列车需要45分钟左右，如今已降至10分钟内。平均每天检查出入境列车由30列次增至40列左右，峰值达57列次，其中中欧班列日均检查13列次。”

自1月起，满洲里出入境边防检查站为确保中欧班列顺畅通关，坚持创新优化勤务模式，科学统筹调整警力部署，全面恢复常态化通关查验模式，创新实施货运列车铁路员工一次登临验讫等查验办法，开通中欧班列出入境绿色通道，优化通关环境，持续推动口岸通关效率。

同时，满洲里站为加快班列运行速度，提升班列通关效率，按照回程中欧班列的实际换装量，动态调整班制，及时补充换装作业人员，对班列进行快装快卸，压缩班列在口岸站停留等待时间，为“快装、快卸、快发车”创造条件，提高中欧班列通关效率。

据统计，今年上半年，经满洲里口岸出入境中欧班列2370列，搭载191982标箱，同比分别增长7.0%、6.0% 。

据满洲里出入境边防检查站副站长王铁林介绍，10年来，累计开行中欧班列突破20800列、184.8万标箱，运输货物超过9000万吨。开行数量稳中有增，高附加值产品越来越多，为国内外贸易循环畅通提供强劲动能。他说：“移民管理警察作为保障中欧班列高效顺畅通关的重要执法力量，深感使命光荣、责任重大，我们将不断推动口岸通关运行机制提档升级，以现代化边检治理模式护航口岸经济高质量发展。”

“数字口岸”保障国际物流通道稳定畅通

满洲里车站海关综合服务大厅内，零星几家报关企业安静而有序。

“现在报关需要的纸质内容越来越少，基本都是电子的，从线上就可以办理。”满洲里龙鲁货运代理有限公司经理赵宇彤说，“海关采用预约查验服务，通过预约查验实现即查即验、即验即放，这样就可以快速通关，减少货物在口岸滞留时间，节省企业成本。今年公司代理进口板材4万多立方米，较去年有大幅提升。”

代理报关企业正在满洲里车站海关综合服务大厅办理业务。人民网 寇雅楠摄

“从申报通关到实际出境，货物流转的全过程，中欧班列的货物都比一般货物要快。”中国外运华北有限公司满洲里分公司报关员李福猛说，“作为代理报关企业，我们最关注的就是货物通关时间与运营成本。在海关推广的海关、铁路、运营企业数据互联互通的‘铁路快通’模式下，我们申报的锂电池单票通关时间平均缩短1～2天，节省了很多的运营费用。”

满洲里海关关员正在对中欧班列货物进行查验监管。人民网 寇雅楠摄

作为“亚欧第一大陆桥”的桥头堡，满洲里站利用95306“数字口岸”系统，与海关、货代公司等联检联运部门密切配合，通过每日与俄铁站长间的对话，及时解决中欧班列在通关运输上的相关问题，对中欧班列实行“一日一图”动态掌握班列运行状态，严格执行“班列优先、先到先换、先换先返”的运输组织原则，缩短中欧班列在口岸站停留时间，确保货物装卸有序，保障国际物流通道稳定畅通。

满洲里市口岸办党组书记、主任，满洲里市口岸外事系统党工委书记张世朴表示，我们秉承共建、共享、共赢的理念，坚持高标准、高质量开行中欧班列，将继续不断完善运行保障机制，加强与海关、铁路、边检等联检联运部门合作，确保各环节衔接顺畅，班列安全顺畅运行。

近年来，内蒙古积极参与共建“一带一路”，把国家向北开放重要桥头堡打造得巍然蓬勃。未来，内蒙古将继续大力发展泛口岸经济，推动中欧班列扩容提质，积极培育外向型产业，推动“经济通道”向“通道经济”转变，推动“过路经济”向“落地经济”转型，促进口岸和腹地联动发展。

(责编：乔业琼、高雷)

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