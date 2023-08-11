原标题：阿里组织变革后首份财报：自我变革初见成效，业绩全面超预期

8月10日，阿里巴巴集团发布2024财年第一季度财报。财报显示，4至6月，阿里多个业务实现强劲增长，核心业绩全面超市场预期。

这是阿里巴巴启动自我变革后的首份财报。今年3月，阿里巴巴启动“1+6+N”组织变革，旨在最大限度激发组织活力，释放生产力。一个季度过去，阿里各项业绩全面超预期，自我变革初现成效，正以全新姿态奔向未来。

财报显示，淘天集团持续坚持用户为先、生态繁荣、科技驱动，季度收入同比增长12%；全球化业务持续推进，服务中国制造出海，阿里国际数字商业集团收入同比增长41%，菜鸟集团收入同比增长34%；AI热潮带来算力和模型服务需求，阿里云营收利润双双上涨；线下消费回暖复苏，本地生活集团收入同比增长30%，大文娱集团收入同比增长36%。

“随着我们持续推进架构重组，各项业务开始展现出新的活力，阿里巴巴也收获了一个业绩稳健的季度。通过自我变革，我们希望鼓励创新、激发组织活力，并赋能各业务聚焦于长期增长。我们期待变革对业务持续产生积极影响，包括竞争力不断增强、持续增长，以及为股东创造价值。”阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇说。

聚焦消费者和生态繁荣，阿里电商先进性进一步显现

通过主动调整价值指标，电商业务的先进性进一步显现。一方面，淘宝APP持续强化消费者价值定位，另一方面，淘宝天猫以繁荣的生态支持各类商家可持续经营。这一系列扎实举措于本季度初见成效，消费者吸引力逐步提升：财报显示，6月淘宝APP日活跃用户同比增长6.5%。高盛针对中国互联网行业的最新研报则指出，在三大综合电商平台中，6月淘宝APP用户活跃度（DAU/MAU比值）达到45%，增速位居电商类APP第一。

淘宝天猫对商家的吸引力也不断提升。过去一年，淘宝新增了512万个新商家，其中绝大多数是中小商家；天猫本季度新入驻商家同比增长75%。消费者和商家粘性双双提高，带动阿里电商强劲复苏，淘天集团本季度收入同比增长12%，CMR同比增长10%，也印证了消费信心和商家经营信心回暖。

在海外，阿里国际数字商业集团支持中小企业、品牌商家服务全球买家和消费者，展现出独特的业务价值与先进性，并收获强劲增长。6月季度，阿里国际数字商业集团收入同比增长41%，其中国际零售商业收入同比高速增长60%、订单同比增长约25%。在交易用户增长和消费体验提升的推动下，速卖通、Lazada、Trendyol均录得强劲的订单增长。

自我变革为业务释放发展活力

AI技术带来的变革是一个新时代的开始。作为全球领先的云计算厂商之一，阿里云将在IaaS、PaaS和MaaS领域坚持长期投入，在这三个层面都形成领先市场的核心技术和产品，持续扩大领先优势。

AI热潮带来算力和模型服务需求增长。本季度，云智能集团收入同比增长4%至251.23亿元，经调整EBITA同比增长106%。阿里云不仅发力自研大模型研究和落地，更把促进大模型生态繁荣作为目标，致力于服务好各类大模型创业公司、互联网公司以及各行各业专属大模型和垂直行业模型的训练和推理需求。中国AIGC领域第一个爆红的C端产品“妙鸭相机”，一个月内在阿里云上的算力需求暴增数百倍。截至2023年7月，开源平台魔搭社区集聚了200多万AI开发者、1000多个优质AI模型，模型累计下载总量超过4500万。阿里云通义大模型也迎来新进展，聚焦音视频内容的AI新品“通义听悟”上线，并推出绘画创作大模型“通义万相”。

菜鸟持续投入国际快递能力建设，服务中国商家和中国制造出海。本季度，为支持速卖通Choice商家，菜鸟推出“全球五日达”服务。6月，菜鸟投入运营的海外分拣中心总数达18个。在国内，菜鸟优选仓配半日达、智选仓配次日达进一步提升了物流体验。在国际物流履约解决方案和国内消费者物流服务增长带动下，本季度菜鸟集团收入同比增长34%。

平台与餐饮、零售企业一起把握线下复苏机遇。本地生活集团季度收入同比增长30%，订单量同比增长超35%。其中，消费者需求改善、活跃商家数量增加、配送能力提升带来强劲的订单增长，驱动饿了么GMV同比增长。出行和旅行需求强劲复苏，五一劳动节期间，高德日活跃用户峰值超2亿。线下复苏也带动观影观展演出等需求增长，大文娱集团季度收入同比增长36%。

持续创造商业之上的价值

阿里高质量增长的底色，是在服务社会发展所需、支撑千行百业数字化的过程中，收获可持续发展，释放平台价值，承担社会责任。受台风“杜苏芮”影响，京津冀等地持续遭遇强降雨袭击。8月2日，阿里巴巴公益基金会紧急捐赠3000万元抗灾救灾款。为支持涿州遭受水灾的图书商家和出版社，淘宝于8月4日紧急上线“涿州图书专场”，尽力帮助受灾商家挽回一些损失。

阿里巴巴始终扎根实体经济，创造更多就业机会，也为中小微企业发展、乡村振兴等贡献力量。根据中国人民大学研究团队的最新测算，2022自然年阿里巴巴数字生态体系共直接或间接创造了超过7000万个就业机会。2023财年，832个脱贫县在阿里平台上的销售额超过1300亿元，160个国家乡村振兴重点帮扶县的总销售额超过43亿元。

阿里巴巴表示，24年来，每一次面向未来的主动变革，都给阿里巴巴带来了新发展。希望通过自我变革，能够在数字经济时代创造更多客户价值和社会价值，与更多人分享数字经济发展的红利。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经