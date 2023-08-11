原标题：河北：依托石家庄国际陆港 打造京津冀枢纽型开放新高地

8月2日，首列“燕赵号”中越班列抵达越南首都河内。 石家庄国际陆港供图

人民网石家庄8月9日电 （记者祝龙超）当地时间8月2日10时30分，首列“燕赵号”中越班列缓缓驶入越南河内安员车站，这是石家庄首趟通往越南的国际货运班列。

“越南是河北重要的出口来源地，也是河北在东盟最主要的贸易和投资伙伴。”河北陆港集团董事长刘瑞领表示，“石家庄—河内”的中越国际班列，是石家庄国际陆港面向东盟方向开辟的重点线路，不仅拉近了两座城市的时空距离，也给两国民众带来了更多的红利和机会。

随着“燕赵号”中越班列线路正式开通，石家庄与越南国家铁路合作也进入新阶段。

石家庄国际陆港与越南铁路运输与贸易股份公司签署合作协议。 石家庄国际陆港供图

8月2日，石家庄国际陆港与越南铁路运输与贸易股份公司在越南河内安员车站，签署了《战略合作协议》和《海外仓建设合作协议》，双方将在石家庄与河内班列双向对开、货源组织及海外仓建设等方面开展合作。

畅通亚欧陆路新动脉 “织线成网”出国门

在高邑县石家庄国际陆港，塔吊耸峙，车辆穿梭，一片繁忙作业景象。色彩斑斓的集装箱码垛如林，整装待发的中欧班列犹如钢铁巨龙一眼望不到边。

“再往前一点，右边一点，好的。”

在地面作业人员的配合下，坐在30多米高的龙门吊驾驶室的操作员聚精会神地操作着龙门吊车。抓、起、运、落，稳稳将集装箱放置在中欧班列上。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，中越国际班列的开通，使石家庄国际陆港已开辟国际线路增加到16条，发运范围辐射欧洲、中亚和东盟等50多个国家和地区，成为京津冀货物集散、产业集聚的重要枢纽。

“有了国际陆港，我们发货更方便了。” 河北新速度玩具有限公司总经理聂文雷说，“我们的货以前发俄罗斯、波兰，都是走海运，到欧洲差不多得40多天，现在从石家庄国际陆港发货，15天就到了，而且货物受损率低，非常好。”

河北新速度玩具有限公司是一家工贸一体的国际贸易企业，主要生产销售自行车、电动自行车、电动滑板、儿童玩具车等相关产品，产品出口南美、欧洲等地区，覆盖50多个国家。对于聂文雷和他的很多国外客户而言，中欧班列是他们首选的运输方式。

“现在好多合作客户直接提出走专列。”聂文雷说，石家庄国际陆港中欧班列频次高、时效快，便于安排生产计划和物流运输，能够保障给海外客户按时交货。现在他们的业务随着国际陆港的开行线路布局，陆港的国际线路开到哪里，他们的生意就做到哪里，生意伙伴也越来越多。

立足京津冀 助力特色优质产品走向海外

2018年6月，石家庄国际陆港正式运营。从2019年开行17列到2020年首次突破100列，再到2022年开行506列，石家庄国际陆港年运营的中欧班列总数屡创新高。

石家庄国际陆港内整装待发的集装箱。 石家庄国际陆港供图

“截止到8月8日，2023年中欧班列累计发行376列、标箱38240个、货重37.97万吨、货值58.04亿元，已占2022年全年发行量74%。”石家庄国际陆港总经理刘金朋说，“今年，我们将进一步提升中欧班列的运行效率，强化回程班列的组织能力，争取全年开行班列数量突破600列，同时实施‘通道+产业’战略，打造国际一流陆港。”

“火车不停，我们不休。”石家庄国际陆港铁路港事业部副经理崔子良说，由于各条线路实现了图定化开行，即便是节假日，这里的中欧班列开行计划仍然安排得很满，“随着班次加密，各项工作按计划进行，做起来有条不紊。”

近年来，石家庄国际陆港立足京津冀协同发展和河北“三区一基地”建设，先后与北京、天津及省内城市开通多条“+石欧”班列，国际线路总数达到16条，出境口岸拓展至7个，送达范围扩大到德国、法国、芬兰、哈萨克斯坦等50多个国家和地区，构建起横贯东中西、连接南北的国际商贸物流大通道，带动京津冀区域的特色优质产品走向海外。

石家庄国际陆港内整装待发的集装箱。 石家庄国际陆港供图

“石家庄国际陆港的建设和发展，对扩大我省对外开放具有重大意义。”河北省贸促会二级巡视员张辰刚说。

目前，石家庄国际陆港中欧班列运营超过5年时间。5年来，总共发送中欧班列超过1200列，成为京津冀地区唯一实现常态化开行中欧班列的核心陆港，为国内企业在“一带一路”国家贸易提供了有力支撑，打开了供需互促、优势互补、互利共赢的合作大门。

(责编：乔业琼、高雷)

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