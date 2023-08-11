宁玉瑛 朴馨语

原标题：打通国际货运“大动脉” 湾区中欧班列助力“世界工厂”走向世界

7月4日，随着一声风笛长鸣，一列满载办公家具、空调、小家电等粤港澳大湾区特色产品的国际班列缓缓从广铁集团广州国际港驶出。这是粤港澳大湾区首列“中吉乌”多式联运国际班列，至此，粤港澳大湾区中欧班列线路已达18条。

近年来，广东持续优化开行中欧班列，充分发挥大港口、大机场和铁路网、公路网作用，充分利用粤港澳大湾区靠近国际主航道，海运路线最接近东南亚、南亚、中东、大洋洲、非洲、欧洲的交通区位优势，促进了粤港澳大湾区和亚欧大陆各国间的经贸往来，推动各国共建“一带一路”高质量发展。

中欧班列在广州国际港装卸货物。中国铁路广州局集团有限公司供图

大湾区“钢铁驼队”开出加速度 连续7年创新高

2016年8月28日，一辆满载着电子、服饰、家电产品等广东本地产品的“穗满俄”中欧班列从广州市白云区的大朗货场站发出，自此开启了粤港澳大湾区中欧班列的新里程。广州成为继重庆、西安、郑州、成都等之后又一个拥有中欧国际货运班列的城市。

2020年5月19日，自俄罗斯谢格扎站装车发运，经满洲里入境的首列回程“穗满俄”中欧班列顺利抵达广州市白云区大朗站，广州中欧班列实现进口班列零的突破。由此，回程班列也不断增加，大湾区与中亚、欧洲多国也顺利实现了“双向奔赴”。

长久以来，广东凭借其沿海和港口优势，对外贸易主要以海运为主，如今为何聚焦于铁路运输？“与海运相比，陆运具有时效性更强，还具备安全可靠和实时追踪等优势。”北京师范大学“一带一路”学院党支部书记张坤领表示，中欧班列在广东起步相对较晚，但粤港澳大湾区中欧班列常态化开行以来，不断提速、扩量、增效，积极拓展陆路对外贸易通道。

“从2021年起，海运就因港口堵塞遇到了成本上涨的情况，这种情况下许多企业纷纷选择公铁联运作为重要的运输方式。”广州东部公铁联运枢纽项目负责人表示，同时，为贯彻落实国家“一带一路”战略以及高质量发展格局，公铁联运能够通过枢纽建设，引导许多产业供应链的上下游体系集聚在一起，通过无缝衔接的多式联运，来达到降本增效的目的。

广州东部公铁联运枢纽（增城西站）。人民网 王雅蝶摄

今年以来，粤港澳大湾区中欧班列呈现高速发展态势。以广州海关关区发运的中欧班列为例，今年上半年广州海关共监管开行进出口中欧班列308列，运送货物2.89万标箱，同比分别增长131.58%、130.39%；截至今年6月，连续14个月单月发车超过30列。一趟趟“钢铁驼队”往来呼啸，成为广东省进一步扩大对外开放的重要桥梁，助力掀起广货“出海潮”。

7月4日从广州国际港出发的“中吉乌”班列，全程采用集装箱“铁路—公路”的国际多式联运方式，在以铁路运输方式运抵喀什站后，从伊尔克什坦口岸出境，最终运抵乌兹别克斯坦塔什干。“该方式相较传统线路可节省5天左右时间，更具时效性、经济性。”中国铁路广州局集团有限公司（以下简称“广铁集团”）货运部多式联运室主任盘栋源表示，此前，我国至中亚各国的贸易运输大多通过中欧班列经霍尔果斯口岸出境。随着贸易量猛增，口岸拥堵加剧，急需开辟一条全新运输通道加速货物流转。“大湾区—中吉乌”多式联运国际班列的开行，一方面密切了丝绸之路经济带核心区和粤港澳大湾区经贸往来，另一方面打通了中欧班列国际运输第四条战略通道，形成“多向延伸、海陆互联”的空间布局，助力粤港澳大湾区与新疆深度参与“一带一路”国际合作经济走廊建设，提高对外开放水平。

“大湾区中欧班列自2016年正式开通，运营至今已有8年。”盘栋源表示，目前，广铁集团管内稳定开行中欧班列的城市分别有广州、深圳和东莞，经满洲里、二连、霍尔果斯、阿拉山口和同江北出口的图定线路6条，通达欧洲24个国家100多个城市，覆盖亚欧大陆全境。截至今年7月，累计开行中欧班列2877列，发送集装箱28.5万TEU。

铁路货运员在检查集装箱箱体情况、记录箱号。中国铁路广州局集团有限公司供图

2022年，粤港澳大湾区全年开行中欧班列650趟，开行数量逐年递增，已连续7年创新高。目前，大湾区中欧班列开通运输线路达18条，覆盖广州、深圳、东莞、江门4市9个站点，已延伸覆盖到多个“一带一路”沿线国家和地区。

从“世界工厂”出发 用铁路串联“广货广出”新干线

展开中欧班列运输线路图，可以发现，相比陕西、四川等其他中欧班列的“主力军”，广东起步较晚、发行量也不占优势。在这种情况下，广东的中欧班列该如何跑出差异化的发展道路？

以制造业当家的“世界工厂”广东，用家电、手机、新能源汽车和跨境电商货物等这些“广东造”给出了答案。

“一方面，广东要充分利用中欧班列发展机遇，继续加强与内陆地区的互联互通，提升海港与内陆港的连通性和通达性。另一方面，在强化互联互动的基础上，要立足广东制造业产业，实现错位发展。”张坤领指出。

“广东货源充足，大湾区中欧班列开通之后，厂商可以实现直接在家门口运输，这为企业降低了资金风险，完善了物流链条。”据广州交通投资集团有限公司班列业务负责人李昊儒介绍，近年来，大湾区中欧班列不断增加特色班列，拓展出口“广货”品类，从最初的家用电器、服饰鞋帽等逐步发展到电子设备、机械设备、新能源产品等超千种高附加值产品。

随着出口跨境电商包裹量不断增加，大湾区中欧班列各站点也正加速推进跨境电商监管设施建设，陆续开行电商班列。“电商班列的开通将更有利于广货直达沿线多国消费者手中，彰显‘湾区智造’的魅力。”李昊儒说。

据了解，2015至2022年，广东跨境电商进出口从148亿元增至6454亿元，规模扩大近43倍，年均增速72%，规模占全国总量的31%。

4月24日，搭载46个标准集装箱的榴莲冷链班列从泰国马达浦火车站出发，经由老挝万象南——磨憨口岸顺利抵达广州东部公铁联运枢纽（增城西站）；

5月27日，一列搭载1500多吨聚乙烯的进口回程班列从满洲里口岸入境开往广州南沙港南站，随后将搭乘国际货运船舶前往越南。

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在广州东部公铁联运枢纽（增城西站），工作人员在进行集装箱转运工作。广州交通投资集团有限公司供图

据广州海关此前发布的数据显示，今年上半年，广州海关监管进口回程中欧班列达55列，同比增长10倍，板材类、纸类、粮食类、塑胶类等优质原材料货物正源源不断运抵大湾区投入生产制造。

“目前，我们正在提供中欧班列沿线国家农林矿业和石油化工产业优势与粤港澳大湾区制造、物流产业优势产业互补关系信息参考，指导企业探索开辟中亚、东欧等沿线国家具有特色优势的货物回程业务，推动实现两地产业优势互补共赢。”广州海关相关负责人说。

张坤领表示，对于广东乃至大湾区，中欧班列不仅有助于拓展中亚、欧洲等地区新兴市场，也有助于广东凭借其产业优势实现制造业产品全球价值链的攀升，促进产业升级，进而促进粤港澳大湾区成为亚欧大陆制造业产品、技术与知识的集散中心。

“中欧班列的延伸与增量，一方面，有助于大湾区制造业向沿线国家的溢出，助力沿线国家的工业化发展与经济的持续增长；另一方面，也有助于维护区域产业链供应链的完全稳定。”张坤领说。

当前，在多力合作下，粤港澳大湾区中欧班列线路图逐渐“连点成线”“织线成网”，“朋友圈”越来越大。未来，中欧班列的高速发展，将进一步加深大湾区与亚欧大陆各国的贸易联系，为大湾区深度参与“一带一路”建设注入强大动能。

(责编：乔业琼、高雷)

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