原标题：大模型浪潮下，智能投顾数字人是如何炼成的？

每当AI浪潮涌起，作为数据密集型产业典型代表的金融业，总是会被推上时代潮头。

在这场由AI大模型引领的新一轮生产力变革中，各种新产品形态突飞猛进。大模型强大的内容理解和生成能力，促进了AIGC（生成式AI）技术的发展让更为智能和个性化的AI数字人成为可能。

那么，金融机构该如何打造适合自身的AI数字人？这方面，领先的金融机构与科技公司已经进行了积极探索。

作为一家在线投资决策解决方案提供商，九方财富近日推出的数字人“九哥”已经可以一定程度上扮演专业人类投顾的角色。比如，其可以通过多轮对话的形式解答各类证券投资问题，跟踪证券行业动态、选股诊股，提供数据支持辅助用户投资决策。

AI数字人正在以一种全新的方式深度入局金融行业。如何为AI数字人“求职”，了解其核心能力是关键一步。而具备创造性的对话能力，是生成式AI相较于传统AI展现出的突破性能力。

传统AI在回答问题时往往对上下文的理解欠缺，导致答案相关性较低，表达机械化，而生成式AI则能够理解更长的上下文，并进行拟人化的思考和回答，与人类进行更自然的对话沟通。在“创造”能力方面，传统AI只能按照预设任务输出答案（如分类、数值预测），而生成式AI能够自动生成自洽的图形、文字创作甚至代码。

在此基础上，辅以还原真人的虚拟形象，AI数字人有望媲美真人。而大模型还可以为其提供更广泛的知识和信息支持，从而提高其在金融场景中的应用能力，AI数字人可以更加专业。

投资顾问难以深入了解客户，精细化服务则无从谈起。很多投资者只能接受通用的投资组合建议，无法根据自身需求做出更精准的投资决策。

如此看来，基于大模型等AIGC技术实现的智能投顾数字人，有望在解决投资顾问缺口问题上发挥重要作用。

在供需两端的共同作用下，智能投顾数字人应运而生。

首个“吃螃蟹”的是九方财富，这家港股上市公司近日推出了数字人“九哥”，而这位由九方财富、华为云以及科大讯飞三方培育的智能投顾数字人，已经可以一定程度上扮演专业人类投顾的角色。在8月8日的发布会上，九方财富展示了“九哥”的一系列能力。概括来说，九方智能投顾数字人拥有大盘分析、板块挖掘、热点追踪、个股诊断、策略生成、金融百科、事件推理、情绪陪伴八大核心能力。

比如，如何解决投资者没时间看盘的问题？“九哥”可以获取实时的指数走势、异动板块及个股、北向资金动向等市场动态，为投资者提供A股全景市场及行业趋势分析。

再如，在“常温超导”“大模型”等新技术新概念层出不穷的当下，为什么某一事件的影响面巨大？“九哥”则可以融合事理图谱、产业链图谱等知识内容，对热门资讯、重大事件进行深度影响脉络梳理，从中挖掘投资机会。

又如，投资者总是冲动“割肉”怎么办？“九哥”会采用多种互动对话方式，识别和理解用户情绪，为用户提供心理支持和鼓励，帮助用户应对市场波动，并在关键时刻发送风险预警，避免因情绪波动造成的投资失误。起到情绪陪伴的作用。

九方CEO才子表示，“九哥”将市场分析体系划分出技术面、基本面、资金面、消息面四大市场主流分析体系，涵盖了几十种分析维度、近千种诊股因子，360度全方位扫描全市场上市公司。同时“九哥”还能结合市场主流的分析维度和九方特色指标，进行深度分析，并通过自然逼真的相处体验、简单易懂的表达方式为投资者提供诊断结论。

数字人并非是一个行业新概念，具有高度还原真人的虚拟形象在元宇宙概念里早已实现，但是数字人“九哥”的创造性在于，其依托了九章证券领域大模型的基础能力，基于通用大模型锻造出了更加专业的证券行业大模型。

数字人“九哥”不仅展示了数字人在证券大模型领域的巨大潜力，也显现了九方财富与科大讯飞、华为云的合作，是金融机构在进行大模型探索和数字人应用时值得采取的可行路行。

数字人的使命是要回归金融行业的本质，切实解决用户的金融需求，以更智慧、更安全、更准确的形式，向用户传递信息并提供服务。以“九哥”为代表的大模型加持下的AI数字人正在努力接近这一本质诉求，其无疑将在投顾行业中得到更广泛的应用和发展，甚至重塑行业生态。

(责编：董童、李源)

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