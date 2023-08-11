新华社北京8月11日电（记者刘羽佳、姚均芳）11日，中国证监会、香港证监会发布联合公告称，双方就推动大宗交易（非自动对盘交易）纳入互联互通机制达成共识，即境外投资者通过沪股通、深股通参与上海证券交易所、深圳证券交易所的大宗交易，境内投资者通过港股通参与香港联合交易所有限公司的非自动对盘交易。通过沪股通和深股通进行的大宗交易以及通过港股通进行的非自动对盘交易将同步开通。

根据公告，此举是为进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制，丰富交易方式，提升交易便利度，促进两地资本市场共同发展。下一步，中国证监会、香港证监会将指导两地交易所及结算机构做好大宗交易（非自动对盘交易）涉及的业务、技术和监管安排的研究，充分征求市场意见，制定实施方案。

当日，沪深交易所分别对外发布沪港通、深港通相关统计数据。上交所数据显示，截至7月底，沪股通累计净流入1.02万亿元，成交50.57万亿元；沪港通下港股通累计净流入1.22万亿元，成交17.19万亿元。深交所统计显示，截至7月底，深股通累计成交55.2万亿元，跨境资金净流入9300余亿元；深港通下港股通累计成交13.47万亿元，跨境资金净流入1.13万亿元。

上交所表示，将全面系统梳理两地市场差异，研究大宗交易涉及的业务、技术和监管等安排，在充分征求市场意见基础上，尽快制定互联互通下开通大宗交易（非自动对盘交易）实施方案。深交所表示，将研究制定业务方案，完善业务、技术和监管等配套安排，保障深港通下的大宗交易（非自动对盘交易）平稳落地。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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