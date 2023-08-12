本报记者 李 婕

机票订单创下新高，景区场馆门票售罄，餐厅等位队伍延长……一个个瞬间，记录火热的暑期市场。

迎着晚风，在夜间市集流连；乘坐游船，品美景美食；漫步城市，邂逅露天音乐会……一幕幕场景，定格多样的消费体验。

这个夏日，商品、服务、文旅市场热度持续攀升，新业态涌现、新场景频出，中国消费市场活力激荡。

烟火气更旺，文化味更浓

“七月几乎满房收官，八月还请多多支持！”盘点完上个月的运营成绩，河北秦皇岛民宿主理人王晓在朋友圈分享“喜讯”。行情看好，她又掏腰包改造了次卧，升级室内亲子装备，“抓住机遇，当下不能错过”。王晓说。

“游客和街坊邻居都爱来，有时候说人山人海也不夸张。”店里客流火爆，武汉餐厅老板李玲进进出出招呼客人、维持秩序，从“五一”起就没好好歇过。“忙得开心，店里师傅劲头足着呢。”李玲说。

一家家市场主体，感知着市场热度。进入暑期，消费市场持续回暖。餐饮、文旅、影院等线下场景快速恢复；城市商圈、步行街热闹起来；体育赛事、演唱会、文艺演出“一票难求”。人们感慨，“旅游火爆场景再现”“充满烟火气的城市惹人爱”。

一项项数据指标，见证向上向好的势头。截至8月10日，全国电影单日票房已经连续51天破亿元，刷新中国影史大盘。上半年，服务性消费呈现良好恢复态势，餐饮收入同比增长21.4%；国内旅游总人次、旅游收入同比分别增长63.9%、95.9%，已恢复至疫情前水平。

一个个火热场面，展现消费的人气与潜力。一些餐饮门店重现等位超过千桌的情形；部分机场暑期旅客吞吐量创暑运单月历史新高，航空公司增加热点城市旅游航线；不少热点景区扩大门票对外预约量……在贵州省榕江县，不久前落幕的“村超”吸引上百万人次到场观战，全网流量突破300亿次。

中国消费市场的表现，不断吸引外媒关注。彭博社此前刊文称，中国的假日消费热潮将为中国经济复苏提供支持。不少市场观察人士认为，今年的暑期消费季充满新鲜感和活跃度，文化味也更浓了。

新业态涌现，新产品热销

透过卫星图片去看，越来越多中国城市的夜正被点亮。星光点点之下，是城市不断丰富的消费场景、日益多元的消费业态。

趁着暑假，大学生吴依莲最近专程和朋友从外地到广州去看演唱会，却意外发现许多夜间好去处。“可以夜游珠江，打卡广州塔，还能逛夜间市集，听城市音乐会，品尝深夜食堂，休闲选择很是丰富。”吴依莲说，原本定好了行程，临时又多待了几日。

“夜色搭台，经济唱戏”，这个夏日，“夜经济”成为多地亮眼的风景线。不断丰富的消费供给，不断涌现的新产品、新业态，正持续激发消费活力。

新产品给力——静音新风空调、冰瓷降温风扇、冷感床垫、冰块键盘……盛夏，在市场上走一圈，系列新品营造的“冰凉”气息扑面而来。还有新能源汽车、绿色家电、电子产品，各大消费赛道上新品涌现，为消费者带来更多选择。

1至7月，新能源汽车产销分别完成459.1万辆和452.6万辆，同比分别增长40%和41.7%；上半年，限额以上单位金银珠宝类、体育娱乐用品类等升级类商品零售额同比分别增长17.5%、10.5%，消费潜力逐步释放。

新业态精彩——今夏，各地围绕避暑、亲子、研学、滨海、森林等消费热点，推出异彩纷呈的活动。一些地方还策划了音乐节、展览季、非遗展演、主题集市等多种形式，营造“不夜生活节”“数字消费节”等消费场景，为市民和游客带来有趣的休闲体验。

“真金白银”的促消费活动在各地铺开。云南发放“彩云家电消费券”，河南郑州推出餐饮消费券，海南多批次发放免税购物消费券……还有各类消费补贴、消费满减、票价优惠、积分奖励兑换等措施，推动形成波浪式消费浪潮。

“消费模式和场景创新延展消费空间，有效激发商旅文体消费潜力。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬说。

政策加力，畅通消费“高速路”

锚定家居、汽车、电子产品等大额商品消费，明确针对性措施；出台《关于恢复和扩大消费的措施》，提出20条具体举措……近期，促消费政策密集出台，为市场注入强劲信心。

以作为消费“四大金刚”之首的汽车来说，各部门构建了支持汽车消费的全面政策体系，明确提出因地制宜优化汽车限购措施、畅通二手车市场流通、加强汽车消费金融支持。未来汽车新车、二手车产销更加畅通，通过发展汽车赛事、房车露营，还将释放近万亿元规模的汽车后市场潜力。

“促进消费是当前恢复和扩大需求的关键所在，关系着更好满足人民群众对美好生活的期待和向往，对筑牢经济回升向好的基础也十分重要。”国家发展改革委副主任李春临说。

上半年，社会消费品零售总额达到22.8万亿元，同比增长8.2%，保持较快增长；最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%。

多方表示，各类因素还将助力消费发展向好。看规模，中国是全球第二大消费市场、第一大网络零售市场和新兴的中高端市场，超大规模市场优势突出。看潜力，当前中国正处在消费结构升级较快发展阶段，新型城镇化稳步推进，乡村振兴有效实施，消费相关基础设施不断完善，有利于消费潜力释放。

“从全年来看，支撑消费增长的有利条件较多，消费有望继续扩大。”国家统计局国民经济综合统计司司长付凌晖说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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