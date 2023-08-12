本报北京8月11日电 （记者廖睿灵）在国家能源局日前举办的新闻发布会上，国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，今年上半年，全国能源重点项目完成投资额超过1万亿元，同比增长23.9%，有效发挥了稳投资、促增长的作用，也为经济社会高质量发展注入动能和活力。

董万成介绍，上半年，全国能源投资保持较快增长态势。能源领域积极扩大有效投资，有力有序推进重大基础设施和新型基础设施建设，带动投资增速保持较高水平。分地区看，东部、中部、西部地区完成投资同比分别增长24.8%、22.1%和24.2%。分层级看，国家级重大项目投资带动作用持续显现，省级及以下项目投资增势强劲。

新能源投资快速增长。新能源完成投资占比接近四成。甘肃、新疆、山西、湖北、云南、广东等地集中式光伏项目建设提速，完成投资额均超过100亿元；山东、河南、浙江加大城镇和乡村分布式光伏布局建设力度，完成投资额均超过120亿元；内蒙古、甘肃持续推进大型风电光伏基地项目建设，集中式风电投资增势不减，山东、广东海上风电项目集中开工建设。此外，湖北、安徽、江西等地一批生物质发电项目加快形成有效投资。

能源网络基础设施投资较快增长。电网、油气管网投资较快增长，项目建设加快推进。白鹤滩—浙江特高压直流工程全容量投产，金上—湖北、陇东—山东特高压直流工程进入土建施工阶段，一大批500千伏网架加强工程稳步实施，配电网建设加快推进。西气东输三线中段、西气东输四线处于施工高峰期。

新业态投资持续扩大。综合能源、新型储能、充电基础设施投资持续扩大。青海、新疆、内蒙古源网荷储一体化和多能互补投资持续释放，浙江综合智慧能源快速发展，湖南、新疆、甘肃、重庆一批系统独立型和新能源配套新型储能项目建成投产，广西、广东、云南、河南充电桩建设加快推进。

“截至今年6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长2.1小时。1至6月，新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。从投资规模来看，按当前市场价格测算，新投运新型储能拉动直接投资超过300亿元人民币。”国家能源局能源节约与科技装备司副司长刘亚芳说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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