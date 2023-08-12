原标题：华为云“保山云”，向云端看滇西“数字动力引擎”

近年来，保山市抢抓数字化发展机遇，加快“数字保山”建设，用“数字”为经济赋能、发展提质、治理增效，数字化发展成为推动保山高质量发展的重要引擎。

乘“数”而上，保山的“数字动力引擎”

保山市委网信办主动融合和服务全市中心工作，牵头建设了人口、法人、电子证照、宏观经济、自然资源和地理信息五个基础数据库，完成保山市数据共享交换平台建设，初步实现数据全链条治理，达到部门之间数据按需共享的目标。

基于华为云“保山云”平台，发挥云计算与存储服务、统一身份认证、数据仓库等高阶技术服务，保山联合华为云搭建了数据共享交换平台，该平台集“理、聚、融、用、评”为一体，提供数据目录编制、数据治理、数据共享交换等服务，形成跨部门数据资源共享共用共治格局，持续为“数字保山”建设提供数据支撑。

目前，平台选取了10家单位作为试点开展数据编目和接入工作，完成了数据目录梳理编制662条，库表120个，数据接口11个，数据总量达3000余万条，涵盖了人口、死亡、婚姻、公积金、不动产、市场主体等，在全省各地数据共享平台建设工作中名列前茅。

2023年3月24日，保山市“数据共享交换平台”成功获选中国信息协会“2022—2023数字城市创新成果与实践案例”，该平台的建设将进一步加快保山市政务数据互联互通，提升政府各部门数字化能力和水平。

用好大数据，保山更“智慧”

在市委网信办统筹协调下，依托保山市数据共享交换平台，结合各业务部门数据、需求，打造了低保、市域治理和公积金数据应用场景。

近几年，市民政局通过人力不定期开展死亡人员领取低保清退工作，耗时耗力，平台通过汇聚卫健委、民政局等部门的死亡人员数据，与低保数据进行数据分析，更加精准、快速的排查出已死亡仍享受低保的人员。此外平台还归集了社保、公积金、不动产、市场主体等经济相关数据，治理形成人口库，用于辅助优化低保评定流程，真正的实现整合各部门的救助力量精准高效救助。后续将持续归集车辆信息、贷款信息、残疾人等信息从多个维度不断丰富人口库模型，从而使数据更加全面、精准，逐步实现线上服务。

在市域治理上，网格员依托APP需要对网格内挨家挨户进行人口信息采集，难免会出现信息录错，导致部分数据不准确，数据交换平台汇聚了公安局的存量的常住人口信息，与政法委采集的人口信息进行数据分析，自动识别出4.8万条登记错误的数据，并在市域治理系统中完成数据修正工作，减轻了网格员复核的工作量和工作面。

在公积金业务办理上，保山积极推动公积金业务办理系统改造对接数据共享交换平台，首先完成不动产登记信息和交易信息的数据申请和整合，从传统的群众带着证明材料跑窗口收件、查验、扫描留存办结，转变为群众只需前往窗口刷身份证，由公积金系统自动获取身份信息，通过共享平台共享的不动产登记信息接口查询群众不动产信息完成贷款业务办结，从而实现减材料，减时间的目的，使群众的获得感和满意度不断提升。

保山云，为“数字保山”跨越发展注入新动能

基于华为保山大数据中心，保山市携手华为云搭建部署了滇西第一朵自主创新的“保山云”，为全市信息产业集聚培育打下坚实的基础，依托集约化“保山云”自主创新平台，确保系统上云、应用上云、数据上云，让保山政府信息化真正的长在云上。”保山市副市长成德君谈到。

华为云通过构建能力体系完善、统筹机制保障的“保山云”，为保山提供更加普惠的云服务，支撑政务、央国企、教育、医疗上云等城市各领域数字化转型。目前，保山近70%非涉密政务信息系统已经完成云平台部署并逐步向“保山云”平台迁移，滇西“保山云”释放的非凡算力和丰富智能的应用生态，不断为成为保山的“数字动力引擎”。

下一步，保山将在市委市政府的统一部署和要求下，加快推进数据汇聚、治理、交换工作，持续推进应用场景打造，为保山智慧城市建设、智能运营中心(IOC)、智慧应急、智慧教育、智慧医疗等上层应用提供数据支撑，打造更多数字化治理保山样板。

未来，华为云将继续秉承“一城一云”理念，构筑“保山云”坚实城市数智基础设施，充分发挥云原生城市一朵云的技术能力，持续业务创新，将AI与政务、城市治理充分结合，进一步提高政务服务数字化，城市治理智能化，让保山智慧城市建设真正的长在云上，打造“高标准、高品质、高效能”的“数字保山”升级版。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经