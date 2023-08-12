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交通银行河北省分行：上下协同 全力以赴防汛抢险救灾

2023年08月12日07:11 | 来源：新华网
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原标题：交通银行河北省分行上下协同全力以赴防汛抢险救灾

　　近期，受台风“杜苏芮”等多重因素影响，河北多地遭遇历史罕见强降雨。面对抗洪救灾形势，交通银行河北省分行上下协同，保障人员安全、强化金融支持，全力以赴防汛抢险救灾。

　　争分夺秒，守牢安全底线。交行河北省分行密切关注汛情预警，召开全行防汛工作会议，分析形势，统一认识，统筹部署防汛重点工作，全面压实防汛责任。保定分行迅速响应，第一时间摸排网点运营情况，做好值班人员统筹。涿州支行紧盯防汛重点任务，7月31日全面完成网点防汛布置、工作人员转移、自助设备断电等防汛撤离工作，组建由主要负责人带队的防汛救灾小组留守支行，做好防汛防护及应急业务响应工作。当晚雨势渐强，支行面临被雨水冲击的风险，防汛救灾小组立即启动应急预案，深夜转移重要物品，及时消除各类潜在隐患，全方位保障营业场所安全。

　　全力以赴，金融服务不断档。受连续强降雨和上游洪水过境影响，河北涿州主城区及多个村镇出现洪水阻塞、农田被淹等情况。因道路受阻无法正常出行，款箱无法正常押运，涿州支行从7月31日起临时停业。8月1日下午，值守支行的营运主管张小欢接到涿州市财政局电话，需要紧急划转五十万元救灾款项，张小欢第一时间向上级分行报备，为客户办理业务做好准备。

　　本来15分钟的路程，近1小时后才见到客户的身影。因该局所在位置就在泄洪区附近，水位上涨较快，客户搭坐一辆铲车才拿到印鉴后到达支行。值守单位的张小欢和陈晨对客户的困难感同身受，分秒必争为客户办理转账业务，协助客户确认接收款项单位、账号开户行等信息，救灾款项得以及时拨付到位。

　　同心协力，关爱受困员工。交行保定分行坚持以人为本、生命至上，逐一摸排涿州支行员工情况，得知3名员工地处深水区，水已淹没大腿，急需饮用水等物资。8月2日，该行副行长华蕾带队向被围困的3名员工送去救援物资。办法总比困难多。这支队伍通过皮划艇将救灾物资运到被围困员工赵志路家附近。为了赵志路能更好照顾家中出生不足半月的孩子，涿州支行行长助理郭峰、客户经理柳威涉入深水区，并在停电的情况下，登上18层高楼，将应急物资亲手交付。

　　心系群众，深赴救灾一线。8月3日，在主动联系受灾客户的过程中，涿州支行客户经理闫钰锟得知有600余名工人被困工地，高新区建设局已安排救援。为防止救援时出现人群拥挤、简易房塌陷等二次灾害，急需扩音设备维持现场秩序。闫钰锟立即向支行汇报，积极协调联系，克服交通物流受阻不利影响，筹集到4个扩音喇叭、纯净水、面包等物资，与项目负责人汇合前往救援一线，将物资交到工作人员手中。闫钰锟并没有急于离开，而是尽己所能协助做好救援现场农民工的引导、安置等工作。在参与救援的4个多小时中，农民工陆续被安全转移至涿州东站安顿。

　　发挥优势，支持灾后重建。交行河北省分行积极履行国有大行社会责任，响应政府号召，推出支持保定市灾后重建金融举措，优先保障灾后重建信贷资源，建立绿色通道提高授信审批质效，畅通延期还本付息渠道，并通过捐赠救灾资金等举措全力支持受灾地区居民渡过难关、尽快恢复生产生活秩序。

　　危难时刻显担当，团结奋进克汛情。交通银行河北省分行上下一心，共产党员逆行而上，充分展现了交行人的责任担当。

(责编：曹淼、李源)
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