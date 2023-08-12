人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国拟加强对冲基金监管？ 中基协：报道不客观、不属实

昌校宇 方凌晨
2023年08月12日08:47 | 来源：证券日报
小字号

原标题：中国拟加强对冲基金监管？ 中基协：报道不客观、不属实

近日，有境外媒体报道称，中国拟加强对冲基金监管，最快9月份生效的规则草案将对中国对冲基金实施最低1000万元人民币的资产规模限制。

8月11日，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）在答记者问时表示，上述报道不客观、不属实。今年9月1日起开始施行的是国务院发布的《私募投资基金监督管理条例》（以下简称《条例》），但《条例》未对基金最低规模做出具体规定。今年2月24日，中基协发布《私募投资基金登记备案办法》（以下简称《办法》）及配套指引，并已于5月1日起施行。为确保新旧规则有序衔接过渡，降低对存续私募基金产品影响，《办法》按照新老划断的原则，对施行前已提交办理的登记、备案和信息变更等业务，仍按照原规则办理。

近年来，私募基金监管基础性法规制度日趋完善，私募基金行业进入高质量发展新阶段，行业呈现健康发展态势。中基协表示，将不断完善行业规则，强化日常自律管理，推进优化政策环境。

今年4月28日，中基协就《私募证券投资基金运作指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）公开征求意见。目前，《指引》尚处于意见整理阶段，中基协称，将充分吸收行业意见，对《指引》进行完善。

(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：前七个月社会融资规模增量累计22.08万亿元
　　人民网北京8月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，初步统计，2023年前七个月社会融资规模增量累计为22.08万亿元，比上年同期多2069亿元。7月份社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元。…
人民银行：7月末社会融资规模存量365.77万亿元
　　人民网北京8月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年7月社会融资规模存量统计数据报告显示，初步统计，2023年7月末社会融资规模存量为365.77万亿元，同比增长8.9%。 其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为228.9万亿元，同比增长11%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.83万亿元，同比下降17.8%；委托贷款余额为11.32万亿元，同比增长4%；信托贷款余额为3.79万亿元，同比下降3.6%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.55万亿元，同比持平；企业债券余额为31.37万亿元，同比下降0.4%；政府债券余额为63.98万亿元，同比增长10.1%；非金融企业境内股票余额为11.18万亿元，同比增长10.6%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部