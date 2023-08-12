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暑期档电影票房突破160亿元 前三甲均为国产片

李豪悦
2023年08月12日08:47 | 来源：证券日报
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原标题：暑期档电影票房突破160亿元 前三甲均为国产片

截至8月11日18时，暑期档票房已突破160亿元。《消失的她》《八角笼中》《封神第一部》分列前三。上映4天的《孤注一掷》位列第四，追赶迅猛，当前票房11.8亿元，灯塔AI预测最终总票房或达到40亿元。

距离2023年暑期档结束虽然仅剩20天，但《孤注一掷》或将带领暑期档总票房实现最后一跃。

灯塔专业版数据显示，该电影上映后，即便是工作日期间，也保持每天1亿元的票房增速。平台预测，《孤注一掷》8月11日当天或进账1.92亿元。根据预售数据，在8月12日和8月13日，影片的预售占比分别达到当日的52.6%和53.7%，每日上亿元的票房成绩继续保持。

市场预计暑期档结束前总票房就会突破170亿元，回到三年前的水准。灯塔专业版数据显示，2018年暑期档总票房为173.77亿元；2019年暑期档总票房为177.78亿元。

中娱智库创始人兼首席分析高东旭向记者表示，市场恢复后大家观影热情被点燃，整体文旅消费火热带动了观影消费，电影扎堆暑期档，整体质量都有提升。

不过，一位影视短剧的从业者告诉记者，除了市场恢复原因，影视剧营销阵地改变也是重要原因。“今年暑期档上映的电影，在短视频平台的认可度高低，和其票房高低是挂钩的。例如，《孤注一掷》和《消失的她》官方抖音点赞都突破1亿。两部电影在豆瓣评分分别为7分和6.4分，影视评分网站的口碑高低，不再影响票房成绩的情况之所以出现，是因为宣发团队开始在短视频平台投入更多的营销。”

云合数据显示，《孤注一掷》全平台热搜数量已达到494条。其中，微博平台的主榜热搜数量49条，抖音和快手的主榜热搜数量达到61条。

值得一提的是，灯塔专业版数据显示，2014年以来，近十年的暑期档，2023年是第二次实现票房前三由国产电影占据。上一次为2021年。一直以来，海外大片都在暑期档票房前三中占据一席甚至更多。例如，2017年暑期档票房前三为《战狼2》《变形金刚5:最后的骑士》《神偷奶爸3》；2018年暑期档票房前三分别为《我不是药神》《西虹市首富》《侏罗纪世界2》；2019年暑期档票房前三则为《哪吒之魔童降世》《烈火英雄》《蜘蛛侠：英雄远征》。

事实上，今年暑期档海外大片数量并不少，质量也并不输三年前的市场。其中不乏《碟中谍7:致命清算（上）》、《蜘蛛侠：纵横宇宙》、《变形金刚：超能勇士崛起》等经典人气IP的续作。而目前暑期档引进大片中，票房最高的《变形金刚：超能勇士崛起》也仅6.5亿元。

高东旭认为，进口影片票房低迷有三方面原因。一是国内电影产业近几年在宣发侧日益成熟。进口影片在内容宣发点上的把控往往不如国内团队敏感，排片也不及国产电影；二是国产电影的制作水准提升。《流浪地球》等代表国内电影工业水准的大片出现，让海外巨作不再是唯一选择；三是当前引进的大片虽然都是大IP，但是很多都已经是超过10年的旧IP，观众新鲜感也在流失。

(责编：罗知之、杨迪)
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