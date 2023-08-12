原标题：A股内生动能不断增强 大消费领域复苏明显

本报记者 楚丽君

进入8月份中报密集披露期，投资者对中报行情的关注度也逐渐提升，如何把握绩优股的投资机会成为热点。据《证券日报》记者梳理，已经披露的2023年半年报或业绩快报显示，A股内生动能不断增强，其中大消费领域复苏明显。

281家公司上半年净利增长

同花顺数据显示，截至8月11日收盘，A股市场总计有436家上市公司发布2023年半年报或业绩快报，其中有281家公司今年上半年归母净利润实现同比增长，占比超六成。

从归母净利润同比增幅来看，剔除扭亏公司后，有42家公司今年上半年归母净利润同比增长均超100%，其中，金陵饭店、宝莱特、澳华内镜、海能达、上能电气等公司净利润同比增幅暂居前五，均超4倍。

对此，川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示，整体来看，目前已公布中报数据的企业平均业绩增速较高，一方面是受去年二季度低基数影响，另一方面部分行业随着我国经济复苏逐步实现回暖，企业业绩持续修复，特别是旅游、酒店餐饮、家电、社会服务等行业实现较快复苏。

“从已经发布半年报及业绩快报的公司来看，消费相关行业成为支撑整体上市公司盈利改善的最大动能来源。此外，出口导向的化工中间品、下游消费电子等行业还面临一定的压力。这些行业经历了全球需求不振和去库存的共振，在上半年表现欠佳，但下半年，伴随整体经济的恢复，也可能迎来好转。”接受《证券日报》记者采访的中航基金副总经理兼首席投资官邓海清表示。

消费企业业绩持续修复

近期，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》。从业绩看，大消费领域复苏明显。在申万一级行业中，医药生物、食品饮料、电子、汽车、家用电器等行业家数居前，合计有86家公司今年上半年归母净利润实现增长。

陈雳认为，随着我国消费市场的复苏，线下消费场景恢复，消费需求的逐步释放，食品饮料、汽车等消费行业整体业绩实现较大幅度改善。展望后续，随着下半年我国消费市场的进一步复苏，消费企业业绩有望进一步修复。

邓海清表示，下游消费的高热度从一季度延续到三季度，说明中国的消费潜力很大，仍然具有较大的成长空间。对上市公司而言，当前国内的消费与2020年之间呈现出不一样的特征，例如消费K型修复、户外运动等消费放量、个性化消费需求提升等。很多上市公司在此阶段也根据市场的变化，适时调整了策略，这是很多上市公司上半年业绩表现较好的原因。

对于上述大消费领域涉及到的行业，其中医药生物行业方面，信达证券认为，预判医疗反腐后，中长期有望推动五方面，第一，处方药外流助力连锁药店业务量有望增多；第二，医生薪酬考核变化，有望推动多点执业，为民营医疗机构招聘人才带来契机；第三，用药市场结构变化，治疗性刚性用药占比提升；第四，药品器械供给端行业集中度提升，规模性龙头企业获益；第五，医药代表人数减少，企业销售费用降低，更关注研发和创新。

食品饮料行业方面，东兴证券认为，今年中秋将会是非常重要的观察时间窗口，会对今年四季度和明年全年消费表现有先行指导表现。

对于汽车行业，东方证券表示，电动车仍处于高速增长期，新能源长期趋势不变。国内电动车市场2020年下半年至今经历高速增长，叠加储能市场方兴未艾，电池行业将随新能源车需求增长和储能市场潜能释放得到快速发展。

电子行业，中信证券表示，重点看好2023年消费电子需求稳步复苏以及相关产业链机会。未来消费电子需求有望稳步复苏，建议投资者重点关注三个方面，一是上游设计端，重点关注库存拐点、估值低位的集成电路设计公司；二是中游零组端，重点关注受益需求恢复+布局创新蓝海的零部件公司；三是下游整机端。

对于家用电器行业，长城证券表示，政策预期强化将加快板块轮动，低预期、低估值个股将率先迎来修复，后续中报表现乐观的个股与细分领域将有阶段性机会，未来随着地产和消费政策逐渐明晰，家电复苏势头有望延续。

如何把握中报行情

从市场表现看，7月1日至8月11日收盘，上述281只业绩增长股中有131只个股期间实现上涨，占比近四成。

“进入半年报披露期，业绩保持稳定增长、政策支持力度加强、经过前期调整目前估值偏低的板块有望迎来估值修复。但同时也需要注意的是，前期涨幅过大，但业绩不及预期的个股容易出现回落。”陈雳表示。

此外，7月份以来，部分绩优股也获得机构调研。同花顺数据显示，7月1日至8月11日，有75只绩优股获机构调研，包括宏发股份、水羊股份、乐鑫科技、百济神州等在内的11只个股获超百家机构调研。

对于中报季的投资机会，邓海清表示，展望三季度及之后，中报业绩增长的公司仍有较好的投资机会。宏观经济的惯性使得每次经济复苏中，主导经济复苏的力量可能会延续本次经济周期性修复的始终，这使得中报业绩增长较快的上市公司可能仍然有较好的投资机会。

“从经济基本面而言，经济的低点已过去，我们把当前定义为本轮经济复苏的早期。从下半年来看，去库存的尾声、物价的触底回升、全球经济共振向上的因素使得经济真正开始迎来复苏期，上市公司基本面会迎来进一步的改善。另外，中共中央政治局会议对活跃资本市场的高度关注，也使得当前的资本市场信心将有所提振，因此，中报业绩增长的公司，特别是大消费行业的公司，仍然有投资机会。”邓海清进一步补充说。

中报行情中哪些领域值得关注？粤开证券表示，当前市场处于震荡筑底阶段，中报业绩预增板块和高景气行业呈现阶段性走强，获得市场资金青睐。建议投资者把握业绩确定性，关注三条主线。一、关注中报业绩预告超预期板块投资机会。二、具备长期投资价值的TMT内部结构性机会。三、经济修复预期和政策呵护下的“中特估”板块。

东吴证券认为，中报行情启动下，关注盈利业绩高且景气度可持续外推的行业，如受益于产业链和出口的先进制造行业（光伏设备、汽车、轨交设备、工业机器人、工业自动化等），以及关注人工智能趋势下有业绩验证的板块，如通信光模块、传媒影视和游戏等。同时政策窗口期关注稳增长发力下的竣工链（建材、家电家具）和零售消费，以及中美利差收窄下的成长崛起逻辑，如新能源（独立逻辑的细分）、分母端边际变化驱动的医药（创新药）。

上海证券表示，关注中报业绩期对基本面的验证，建议关注：一是政策预期较强的顺周期机会，如城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设利好下的建筑建材和家用电器；二是针对资本市场发声超出市场预期，非银金融可能成为受益方向；三是扩内需促消费举措下关注消费板块的反弹机会；四是中长期仍关注人工智能和国企。

(责编：罗知之、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经