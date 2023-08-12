吴晓璐

原标题：国内首个航运类期货品种获批注册

据证监会8月11日消息，近日，证监会同意上海期货交易所全资子公司上海国际能源交易中心（以下简称“上期能源”）上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）期货【以下简称“集运指数（欧线）期货”】注册，并确定为境内特定品种。

集运指数（欧线）期货是国内首个航运期货品种，将于8月18日在上期能源挂盘交易。集运指数（欧线）期货的标的物是上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）。该指数由上海航运交易所编制并于每周一15:05（北京时间）发布，表征上海出口集装箱即期海运市场欧洲航线结算运价的变动方向和程度。

集运指数（欧线）期货将用人民币作为计价和结算货币，另外，合约到期后，交易双方将用规定的交割结算价来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式最终了结期货合约持仓。目前境外已上市的航运衍生品均为现金交割。

“集运指数期货合约设计类似于股指期货，采用指数化报价、现金交割的方式。”南华期货董事长罗旭峰对《证券日报》记者表示。

近年来，受内外部环境因素影响，集装箱运费水平出现大幅波动，为集装箱产业链企业和外贸企业的正常生产经营带来挑战，市场对推出相关风险管理工具的呼声逐步增加。

据罗旭峰介绍，集装箱运输市场集中度较高，上中下游呈现“金字塔型”结构。上游以船公司为主，中游以货运代理公司为主，下游以货主为主。

船公司主要面临着运价下跌、订舱需求不足的风险，参与期货市场主要是为了锁定利润；货代公司面临运价变动、船公司舱位紧张以及订舱需求不确定的风险，有买入/卖出双向套期保值需求；货主主要面临运价上涨的风险，有买入套保需求。

“集运指数（欧线）期货的推出，不仅让航运企业可以通过期货价格的期限结构去判断未来现货市场的供需情况，帮助企业作出科学的经营决策；也可以利用这一金融工具来对冲价格波动风险。”罗旭峰表示。

另外，集运指数（欧线）期货作为境内特定品种，将引入境内外交易者参与交易。对此，中山大学岭南学院教授韩乾表示，将集运指数（欧线）期货设为境内特定品种，吸引国际产业客户和投资者参与，有助于扩大我国期货市场的国际影响力，以人民币计价则可推动提升人民币在国际市场上的交易份额。

证监会表示，下一步，将督促上期能源做好各项工作，保障集运指数（欧线）期货的平稳推出和稳健运行。

(责编：罗知之、杨迪)

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