原标题：筑牢数字经济的通信“底座”

坐在家中戴上眼镜就能以360度全景视角沉浸式体验一场演唱会；“井上看清井下”，矿山数字化平台应用助力智能化采矿；联网路灯、芯片垃圾桶、人脸识别摄像头，万物互联让城市治理更智能……2023年上海世界移动通信大会上，5G“黑科技”频频亮相。从赋能千行百业到走进千家万户，5G这个新引擎正加速从“建得好”迈向“用得好”。

从2019年6月5G商用牌照正式发放至今，我国5G商用已经走过了4年。工业和信息化部数据显示，截至今年6月底，我国累计建成开通5G基站293.7万个，占全球60%；5G网络覆盖所有地市级城区、县城城区；5G应用已经融入60个国民经济大类，应用案例数累计超5万个。4年来我国大力推进5G产业发展，建成全球规模最大的5G网络，网络覆盖能力持续提升，融合应用不断拓展，数字化发展支撑作用不断增强。

万物互联、数据互通，信息通信业是为数字经济发展提供支撑的基础设施，成为国民经济的战略性、基础性、先导性行业。无论是让全球最丰富的数据资源畅通循环，还是充分发挥丰富应用场景优势，数字产业化和产业数字化的双螺旋，离不开5G通信这个“底座”。我国在5G等新型基础设施建设上不断发力，为数字经济发展构建起良好生态系统，为新技术、新业态、新模式的涌现创造了丰厚土壤。从“3G突破”“4G同步”到“5G引领”，跨越式发展的背后，是强大的国家能力和制度优势，这将有助于我国占据新一轮科技革命和产业变革的先机。

5G具有高速率、超大连接、超低时延三大特性，可以有效支撑人工智能、虚拟现实等技术的应用。数据传输容量和时延是很多技术应用落地的限制因素。比如远程操作精密手术，由于手术过程需要处理很多突发情况，就必须要求数据传输及时高效；再比如无人驾驶技术，需要传输海量数据，先进通信技术的支撑至关重要。如今，我国5G发展已正式进入产业升级、融合演进的“下半场”，将以强大的网络连接能力，推动大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术向实体经济渗透，充分发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

抢占未来发展制高点，要时不我待，快人一步，将5G应用做深做广做精，催生更多业态创新成果。从5G覆盖来说，还需要继续夯实网络基础，加快推进5G网络和千兆光网建设部署，持续提升农村及边远地区5G网络覆盖水平，提供更好更优的电信普遍服务；从5G技术演进来说，还需要加快核心技术创新，加强5G增强技术研发，加快毫米波、轻量化模组、高精度定位等技术和产业发展，积极探索6G潜在关键技术，形成一批标志性成果；从赋能实体经济来说，还需要深化融合应用，加快打造“5G+工业互联网”发展升级版，深化在矿业、电力等重点领域的融合应用，探索在农业、文旅等潜力领域的创新应用，促进信息通信技术与实体经济融合。

有这样一组数据对比意味深长。截至2022年底，我国5G移动电话用户达5.61亿户，占移动电话用户的比例达到33.3%，是全球平均水平的2.75倍，这意味着5G在全球的发展才刚刚开始，具有无限的想象空间。以5G发展撬动新型基础设施建设，促进数字经济与实体经济深度融合，定能为高质量发展注入澎湃新动能。（文水声）

(责编：罗知之、杨迪)

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