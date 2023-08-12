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金融监管总局发文要求加大保险预赔付力度

2023年08月12日22:28 | 来源：新华网
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新华社北京8月12日电（记者吴雨、李延霞）记者12日从国家金融监督管理总局获悉，金融监管总局日前向各监管局及保险行业下发通知，要求各有关监管局指导辖内保险公司结合受灾受损情况，分区域、分险种、分行业、分步骤细化理赔举措，力争一周内实现赔付及预赔付达30%以上、月底前车险达90%以上。

金融监管总局日前发布的《关于加大保险预赔付力度 着力做好防汛救灾保险理赔工作的通知》指出，各单位要突出工作重点、加大预赔力度。要着力提升低收入群体、新市民、小微企业等被保险人的预赔付比例。

通知提出，要加强协同配合、争取政策支持。各有关监管局要指导保险公司加强与当地政府的汇报沟通，在省级工作专班的统一指挥调度下，尽快摸清保险标的受灾受损及保险保障情况，及时获取受灾受损证明文件，为赔付和预付赔款打下坚实基础。

通知要求，创新方式方法、提升理赔质效，保险公司主要负责人要深入一线开展理赔调度，加大对受灾严重地区的支持力度。通过在农险中运用无人机等科技查勘手段、在车险中推行查勘定损互认机制、在企财险中施行一企一策服务政策等，不断优化理赔服务模式，实现能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔。

此外，金融监管总局要求各有关监管局持续加强理赔进展督促、做好投诉举报受理。保险业协会要研究制定大灾理赔标准、建立大灾预赔机制，各单位要协同一致有效发挥保险灾害“减震器”和社会“稳定器”的功能作用。

据介绍，下一步，金融监管总局将继续加强统筹协调，指导受灾地区派出机构和保险公司扎实做好防汛救灾各项工作，研究制定金融支持灾后恢复重建具体举措，全面提升金融服务的及时性和主动性。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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