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贵州贵阳：区港联动 打造内陆开放型经济新高地

王秀芳
2023年08月12日14:19 | 来源：人民网－贵州频道
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原标题：贵州贵阳：区港联动 打造内陆开放型经济新高地

2021年11月18日，贵州首次整列发出中欧班列。贵阳综保区供图

2021年11月18日，贵州首次整列发出中欧班列。贵阳综保区供图

7月28日上午10时30分许，一列满载1500余吨床垫、婴童用品、瓷砖等货物的中亚国际班列从贵阳国际陆港缓缓驶出，标志着贵阳国际陆港直达中亚班列正式开通。

时间的指针拨回2021年11月18日。彼时，贵州首次发出整列中欧班列，吉他、电子产品、机械设备、轮胎等“贵州造”产品直接进入欧洲市场。与以往零散搭乘不同，直达班列的开行，打通了贵州对外互联的新通道。

2022年8月27日上午11时许，贵阳国际陆港发出首列黔粤班列。贵阳综保区供图

2022年8月27日上午11时许，贵阳国际陆港发出首列黔粤班列。贵阳综保区供图

2022年，贵阳综保区以中欧班列开行为契机，依托贵阳都拉营国际陆海通物流港，全力打造全国首个综保型国际陆港——贵阳国际陆港。8月27日，贵阳国际陆港正式开港，贵阳综保区形成连接欧洲、RCEP、粤港澳大湾区、北部湾的区域性国际货运枢纽格局。

区港联动，推动外贸经济蓬勃发展。根据贵阳海关发布的统计数据显示，今年上半年，贵州外贸进出口总值388亿元，同比增长25.4%。其中，贵阳综保区累计完成外贸进出口总额60亿元，同比增长12%。

拓业态 跨境电商激活外贸发展新动能

“货物总值32928美元，需运往澳大利亚，没想到从报关到拿到放行单才半个多小时，真是太方便了。”2021年8月3日，贵州兴丝路进出口有限公司完成贵州首单9710模式出口业务的单证申报和现场手续，并通过筑城海关报关放行，公司总经理陈龙刚很是激动。他说，今后商品不再到省外报关，通过跨境电商B2B模式就能直接出口到世界各地。

繁忙的贵阳国际陆港。贵阳综保区供图

繁忙的贵阳国际陆港。贵阳综保区供图

海关监管代码9710简称“跨境电商B2B直接出口”，适用于跨境电商B2B直接出口的货物。境内企业通过跨境电商平台与境外企业达成交易后，通过跨境物流将货物直接出口至全球各地。

“在此之前，贵州企业尤其是中小微企业产品出口大多到沿海、沿边城市或口岸通过第三方申报和通关，货物出海成本倍增，且业务量、出口量受到诸多限制。”贵阳综保区商务局局长杨昌明坦言，首单跨境电商9710业务成交，是黔企通过跨境电商B2B出口实现的新跨越。

贵州是中国西南内陆省份，受制于不沿海、不沿边、不沿江的区位困境，外向型经济发展相对滞后。

2013年9月14日，贵阳综保区获国务院批复成立，成为贵州省首个综合保税区。肩负“带动全省开放型经济发展”使命，贵阳综保区将破局的关键一招，精准落子在跨境电商。

贵阳综保·集隽光电显示制造产业园开工仪式。贵阳综保区供图

贵阳综保·集隽光电显示制造产业园开工仪式。贵阳综保区供图

2015年，贵州首家省级跨境电商产业园落户贵阳综保区。2018年7月，贵阳市获批全国第三批跨境电商综合试验区，立足综试区核心区战略定位，贵阳综保区积极搭建全国首个跨境电商B2B平台，实现信息流、资金流、物流汇聚集成，把贵州外贸最有价值的信息掌握在了自己手里。

建成保税仓库7万平方米、跨境电商监管仓8千平方米；开通跨境电商出口监管9710、9810、1210模式，切实为企业降本增效；设立出口退税和外贸资金池，全省首家飞机融资SPV完成注册……贵阳综保区主动服务省内外贸传统产业和小微企业转型发展，持续推动区域经济高质量发展。

与此同时，中国（贵州）跨境电商综合服务平台的辐射带动能力也逐渐显现。得益于高效便捷的报关通关服务，该平台先后接入老干妈、贵州轮胎、詹阳动力等省内企业200余家，累计实现外贸数据回流9000余万美元。

跨境电商铿锵突进，外向型经济动能澎湃。2022年，贵阳综保区完成跨境电商交易额4.3亿美元，同比增长87%。

建通道 国际陆港畅通内外物流双循环

电视机、吸尘器、散热器、生活百货，1月5日14时许，贵州2023年首趟中欧班列从贵阳国际陆港鸣笛起航。这趟列车搭载了55个集装箱，终点为俄罗斯沃尔西诺。

“今年起，贵州中欧班列单趟列车由原来的50只集装箱增加到55只，单列增加货物发运量10%。”贵州省多式联运产业发展有限公司副总经理周继强介绍，当前，贵州中欧班列数量已从每月2列临时计划到图定每月4列，货物运输品类也由单一百货日趋多元化。

航拍贵阳国际陆港。人民网记者 涂敏摄

航拍贵阳国际陆港。人民网记者 涂敏摄

1—6月，贵阳国际陆港完成到发货物22548标箱，完成全年目标的86.7%，到发货重累计37.6万吨，其中到达26.7万吨、发送10.9万吨。这组数据，彰显了贵阳国际陆港推动贵州国际物流枢纽快速形成、助力贵州内陆开放型经济迅速发展的实力。

2022年初，国务院发布关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见（国发〔2022〕2号），明确提出“支持广州港、深圳港、北部湾港在贵州设立无水港”。贵阳综保区闻令而动，按照“都拉营铁路物流港＋贵阳综保区＋海关监管作业场所”联动发展思路，于2022年4月全面启动贵阳国际陆港（无水港）建设。

与口岸海关建立“监管互认、极速通关”模式，实现综保陆港“一次查验、全国放行”，压缩企业通关时间40％以上；与铁路部门建立智慧监管体系和班列数据传输交换机制，压缩监管时长70％以上；与盐田港、赤湾港、广州港等沿海7大港口签订合作协议，让贵州企业就地享受与沿海港口一样的通关便利……贵阳国际陆港坚持多方联动，打好保障陆港货物物流畅通“组合拳”。

航拍贵阳综保区。人民网记者 涂敏摄

航拍贵阳综保区。人民网记者 涂敏摄

“贵阳国际陆港实现了港口、口岸功能内移，外贸企业在‘家门口’就能办理通关手续，既减少交易成本又提高通关效率，黔货出山、外货入黔更便捷。”杨昌明告诉记者，通过叠加贵阳国际陆港通道优势和综保区政策优势，95％的商品实现“零关税”全域快速通关。

2022年6月28日，贵阳国际陆港首列测试班列在贵阳综保区成功开行。一年后的今天，贵阳国际陆港已硕果累累：货物吞吐能力达到500万吨/年，初步形成了联通中欧、中老、中亚、黔粤、黔渝、黔桂大通道的枢纽节点。成功与沿海7个港口达成“陆港联盟”，形成“多港联动、多式联运”的陆海联运体系。

聚合力 区港联动助推区域经济大提速

4月25日，贵阳综保·集隽光电显示制造产业园正式开工建设。作为贵阳首个超大规模光电产业园，该项目总投资约2.1亿美元，预计2024年7月投入生产，达产后年进出口额约14.3亿美元。

贵阳综保区同步引进包括显示芯片、液晶显示屏模组、背光模组、FPC排线、电子穿戴产品等上下游配套企业入驻，努力构建百亿级光电显示制造产业园。目前，深圳腾跃电子科技、深圳喜来乐科技、东莞翊弘科技等3家企业已签订入驻意向协议。

在贵阳国际陆港，正在作业的龙门吊。贵阳综保区供图

在贵阳国际陆港，正在作业的龙门吊。贵阳综保区供图

“企业组群而来，看中的是贵阳综保区的政策优势，也是贵阳国际陆港作为国际通道的功能。”贵州鲸飞数字供应链管理有限公司负责人赵周亮解释，综保区“境内关外”的特殊身份为区内企业节约了大量税收成本，贵阳国际陆港则进一步提升国际贸易便利度。

2021年，贵阳综保区与贵州富之源集团共同投资建立“贵阳综保区富之源年产100万吨粮食保税加工”基地项目，这是目前贵州最大的进境粮食加工项目，也是全省首个全牌照进境粮食保税加工项目。经过两年多建设，该项目逐渐进入常态化运营阶段。

“项目满产后，实际粮食饲料年产能可达150万吨，预计每年可完成进口金额约33亿元。”贵州富之源供应链有限公司总经理童江表示，贵阳国际陆港开港前，入境粮食需在沿海港口完成通关手续后再通过公路运回贵阳，现如今在综保区完成各项通关手续后就能送进距离国际陆港仅1.4公里的加工厂。

装满货物的集装箱整齐排列在贵阳国际陆港。人民网记者 涂敏摄

装满货物的集装箱整齐排列在贵阳国际陆港。人民网记者 涂敏摄

“海关互认、极速通关”等一系列互认互通政策的出台，为开展定制化、小批量进出口货物的企业提供集拼进出口货物服务，进一步带动国内国际市场资源聚集；中欧班列，中老班列、黔粤班列、西部陆海新通道专列等在贵阳国际陆港融汇贯通，黔货出山的通道越来越畅通。青睐于具有综合保税区功能的国际陆港，多省市重要企业、货运代理公司纷纷选择在贵阳综保区落户或集散，贵阳“综保区集货、国际陆港出运”的区港联动模式初见雏形。

聚合发力，成绩斐然。数据显示，贵阳国际陆港建成运行以来，直接拉动贵州外贸增长27个百分点，贵阳综保区进出货运量同比增长114倍、外贸进出口总额首次突破100亿元大关。

眼下，贵阳综保区正围绕“黔货走黔港”开放经济新思维，加快完善陆港功能布局，探索构建“贸易+产业+物流”发展新路径，持续培育壮大招商引资筑巢引凤的临港经济圈，拉动区域外向经济增长。

(责编：罗知之、杨迪)
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