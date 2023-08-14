人民网北京8月14日电 （记者李彤）“我们要精准把握推动高质量发展的优先序和着力点。”“‘十四五’时期，经济发展的动能将呈现‘新旧并存、混合发力’的特点。”在日前举办的“经济前瞻论坛2023年会”上，参会嘉宾表示，在“十四五”时期要在加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等方面进一步发力，推动经济高质量发展取得新突破。

在会议上，全国政协常委、经济委员会副主任，国务院发展研究中心原党组书记马建堂表示，当下经济走势是长期因素与短期因素叠加、经济因素与偶发因素交织、国内因素与国际因素相互作用的结果。在这一阶段，中长期因素和短期因素交互叠加，国内影响与国际因素共同影响，使我国疫后经济总体上持续回升、整体好转，但回升和好转过程有波动、有挑战。

“我国经济再平衡，就是要把经济增长从过度依靠投资增长转变到立足于消费扩张的轨道上来。”国务院发展研究中心副主任、党组成员余斌认为，实现这一重大转变事关中长期中国经济可持续发展。他说，实现这一转变并不是否定投资的作用，投资依然发挥着至关重要的作用；实现这一转变必须加快发展服务业，有效扩大就业和提高居民收入水平；实现这一转变要建立和完善扩大居民消费的长效机制；实现这一转变是构建新发展格局的必然要求。

中国市场经济研究会会长、中共中央党校（国家行政学院）主讲教授韩保江认为，“十四五”时期我国经济发展的动能结构将呈现“新旧并存、混合发力”的特点，应科学选择“新动能”，积极发展“新产业”、加快培育新经济增长点。他表示，“十四五”后半期乃至更长时期的经济发展离不开“新旧并存，优化升级的混合动力”。要优化新旧动能混合发力的“离合机制”，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，坚持“两个毫不动摇”、严格保护产权、稳定预期，破解“卡脖子”技术难题，深化“放管服”改革。

“我们推进高质量发展的关键在于以创新、协调、绿色、开放、共享理念，把握发展、衡量发展和推进发展。高质量发展是以人民为中心、促进人的全面发展的发展观，推进高质量发展需要以促进人的全面发展为根本原则，以不断实现人民对美好生活的向往为出发点，把握经济政策的优先顺序和着力点。”中国社会科学院经济研究所所长黄群慧说。

如何提升我国产业链供应链韧性和安全水平，是各界关注的话题。“我们要抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，积极应对全球竞争格局和产业链供应链变化趋势，加快推动产业链向低碳化、数字化、平台化、融合化方向发展，加快实施产业基础再造工程，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，不断强化核心技术和关键产品自主供给能力，提高产业链自主可控能力。”国家发改委产业经济与技术经济研究所所长费洪平说。

面对国际竞争环境新变化，中国世界贸易组织研究会副会长霍建国为企业支招提出建议，要不断调整全球市场举措、巩固传统市场的出口份额；提高出口产品的竞争力、稳定和巩固同海外客户关系；积极拓展跨境电商出口、提高数字贸易的出口竞争力；巩固劳动密集型产品出口、加快机电产品转型升级；适应供应链竞争模式，重视海外仓建设布局。

马建堂表示，随着我国积极拥抱新一轮科技革命和产业变革，经济发展新动能不断培育，经济竞争新优势正在逐步形成，这是未来国民经济能够保持高质量增长的重要发展引擎。

(责编：郝帅、吕骞)

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