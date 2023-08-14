人民网北京8月14日电 （记者孙红丽）8月14日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍持续深化改革开放、切实优化营商环境有关情况。

近日，围绕外资企业关注的营商环境领域突出问题，国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》（以下简称《意见》）。商务部部长助理陈春江在会上介绍，《意见》包括六方面24条举措，涉及29个部门和各个地方，需要相关部门和地方一起形成工作合力，把各项举措抓细抓实抓好。商务部将按照党中央、国务院要求，充分发挥统筹协调作用，从4个方面推动《意见》的落实。

一是细化任务分工。商务部将会同相关部门和地方按照职责分工，认真梳理细化《意见》提出的工作任务，明确具体落实措施、时间进度、成果形式等。及时开展政策解读培训，指导各地结合实际制定具体实施方案，上下联动确保《意见》各项举措早落地、早见效。

二是加强政策宣介。商务部将进一步发挥外资企业圆桌会议等机制的作用，持续开展全面深入宣介，同时指导各地商务主管部门及时组织政策说明会，向本地区的外资企业宣传解读。还将通过各级重点外资项目工作专班，把《意见》“点对点”推送给重点外资企业和外国商协会，争取实现“应知尽知”“应享尽享”。

三是强化跟踪问效。商务部将会同相关部门对政策落实情况进行动态跟踪，结合实地调研、企业座谈，及时发现和疏通堵点、难点，确保政策取得预期效果，增强外资企业实实在在的获得感。实施过程中，外资企业如有疑问，都可以向商务部重点外资项目工作专班和各级商务部门反映，商务部将及时推动解决。

四是做好总结评估。商务部将适时对政策落实情况进行总结评估，一方面收集整理并深入分析政策实施过程中遇到的共性问题；另一方面也及时推广复制各部门各地方的好经验、好做法，为广大外资企业在华经营营造可预期、更优质的投资环境。

(责编：孙红丽、吕骞)

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