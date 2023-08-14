原标题：西藏吉隆：千年古道成为“桥头堡”

人民网日喀则8月14日电（李海霞）“从无到有，从有到优。可以说，我见证了吉隆口岸的发展。”西藏自治区日喀则市吉隆边境经济合作区贸易协会秘书长李超华告诉记者。

吉隆口岸位于素有“珠峰后花园”美誉的吉隆县境内，这里气候温和、海拔适宜、风光旖旎，有着“一山呈四季、十里不同天”的独特美景，自古就是中国西藏与尼泊尔交往通商的要道，是古代中国联通南亚诸国的蕃尼古道。

吉隆口岸。马学良摄

2015年，李超华来到吉隆，在他的记忆中，当时这里可以用“一无所有”形容。“基础设施几乎没有，更谈不上发展。”

有同样感受的还有吉隆口岸穆萨国际物流分公司负责人马学良。“2015年吉隆口岸开关后，我就来了。除了风景，什么也没有。”

从零开始，意味着更多的挑战和机遇。

作为“一带一路”的重要节点，吉隆口岸是西藏对外开放的门户。2014年12月，吉隆双边性口岸开通；2017年升级为国际性口岸，对中国和尼泊尔之外的第三国人员开放。2022年3月，吉隆边境经济合作区获批设立，成为中国第18个、西藏第一个国家级边境经济合作区。

聚焦西南门户，应运而生、因势而长。而今的吉隆，面向南亚，实行现行边合区政策，培育和发展国际商贸、现代物流、边贸加工、边境旅游等特色优势产业，加快打造面向南亚开放的重要通道，深度参与共建“一带一路”合作，促进边境地区稳定和经济社会发展，已把境内境外两种资源、两个市场有机融合为一体，走出去、请进来，多元互动，产业对接，致力打造成西藏关联国内、南亚产业集聚区。

“在全面打造中国—南亚开放的合作示范平台，西藏对外开放合作新样板总目标下，吉隆边合区按照‘一轴’（216国道作为边合区产业发展中轴，连接边合区各大板块区域）、‘三组团’（吉隆镇小组团、帮兴小组团、新江小组团）、‘多节点’（依托三组团辐射带动，实现边合区与周边区域一体化发展）进行规划建设。”吉隆边合区相关负责人介绍。

其中，“吉隆镇小组团”是打造国际旅游发展区，以作为西藏旅游最后的终点、进入南亚跨境旅游的起点，重点发展旅游产业。“帮兴小组团”主要建设国际物流多式联运发展区，重点发展现代物流业和国际商贸业，推动日喀则（吉隆）陆上边境口岸型国家物流园建设。“新江小组团”则重点发展国际能源储备、进出口边贸及加工组装等功能业态，主要打造中药材加工、农畜产品加工、民族手工艺品加工、机电与汽摩零配件组装等项目。

满载货物的车辆准备出口。马学良摄

“2016年，吉隆口岸正式大规模开发建设，基础设施建设越来越完善，物流园、堆场、停车场都有了。可以说，作为口岸的功能逐步完备。现在，这里拥有15家物流型企业、40多家贸易型企业。”说起这些，李超华满是自豪：“看着口岸建设越来越好，货物、人员进出通道等不断优化、深度融合，从边境小镇到欣欣向荣的国际性口岸，每天都有新变化，能够参与其中，深感荣幸。”

出口货物。马学良摄

从吉隆口岸建设之初，马学良便扎根于此，从事物流行业。借着“一带一路”的东风，给企业带来了诸多发展红利。“我们公司的主要业务是代理采购‘一带一路’上桥梁建设等材料。此外，还有各类百货，包括服装、布料、新疆核桃、甘肃苹果、本地野葱等。整个口岸，百货日出口量在500吨左右。”他说。

吉隆口岸发展如火如荼，随着来来往往的运输车，这些货物源源不断向外输出，也带动了当地大量群众就业增收。“现在吉隆口岸的酒店床位有3000多个，每天都是满的，需要提前预订才行。”一位酒店管理人员说。

“现在，我们抓着新能源汽车风头，改变出口结构，实现从低附加值到高附加值的转变。今年8月初进入旺季后，一天出口量在30辆，预计到9月能突破50辆，10月份能达到70辆。”李超华介绍，“贸易是双向的。随着进出口业务的发展，一系列前置工作的开展也在不断规范，国际间的贸易平衡在逐步走稳。比如尼泊尔的大宗货物青储饲料7月20已经正式进入中国市场，热苏瓦的矿泉水8月初也已经完成海关申报。下步，政府还会出台相关政策，推动边合区双边经济高质量发展。”

千年古道，边关吉隆，沉淀着璀璨文明，造就着千年繁华。随着“一带一路”战略的不断推进，吉隆已成为新形势下中国面向南亚开放的“桥头堡”。

(责编：郝帅、吕骞)

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