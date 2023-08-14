人民网北京8月14日电 （记者罗知之）8月14日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍持续深化改革开放、切实优化营商环境有关情况。市场监管总局信用监督管理司负责人刘琳在会上表示，近年来，市场监管部门立足职责，持续优化营商环境，采取多种措施服务外商投资企业发展，努力让外商投资企业有更多的获得感。

一是积极做好外资企业的准入工作。严格执行外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。选取北京等7省（市）开展香港投资者简化版公证文书电子化流转试点，便利香港投资者。

二是坚持内外资企业一视同仁、平等对待，积极营造公平竞争的市场环境。比如在反垄断方面，完成《禁止垄断协议规定》等5部反垄断法规配套规章，为合规经营提供清晰、透明、可预期的指引。扎实开展民生领域的反垄断执法，持续提高经营者集中审查效率，高效审结没有竞争损害的经营者集中。

三是加大知识产权执法和商业秘密保护力度。今年上半年，查处商标、专利等领域违法案件1.71万件，依法平等保护内外资企业知识产权。

四是探索婴配乳粉产品配方和特医婴配食品注册境外现场核查创新举措。大家知道，今年4月份，签订合作备忘录，批准法方6个婴配新国标的配方注册。另外，持续推进荷兰、丹麦、新西兰等国家注册境外现场核查。目前，由境外政府协助核查并获得我方批准的婴配新国标配方达78个。

五是支持外资企业公平参与标准化工作。发布《国家标准化管理委员会关于加强全国专业标准化技术委员会工作的指导意见》，鼓励外资企业和外国专家参与团体标准制定。目前，62%的专业标准化技术委员会有外资企业委员。提升国内国际标准一致性，中国国际标准转化率目前已经超过80%，重点消费品标准与国际一致性程度达95%。

刘琳介绍，下一步，市场监管部门将认真贯彻落实已经出台的《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，立足市场监管部门职责，持续推进全国统一大市场建设，为包括外资企业在内的各类经营主体提供规范、便利、统一的登记服务；支持外商投资企业依法平等参与标准化工作，继续加大反不正当竞争和知识产权执法力度；统筹推进“双随机、一公开”监管与信用风险分类管理，按照不同的信用风险等级实施差异化管理。实现对诚信守法的外商投资企业“无事不扰”，为外资企业发展壮大进一步贡献市场监管的力量。

(责编：罗知之、吕骞)

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