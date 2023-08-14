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三条新线在此交会！沿江高铁荆门西站主体结构封顶

2023年08月14日16:37 | 来源：人民网
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人民网北京8月14日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，8月11日，沪渝蓉高铁（以下简称沿江高铁）武汉至宜昌段荆门西站站房混凝土，为站房后期钢结构安装和装饰装修奠定了坚实基础。

荆门西站是沿江高铁武汉至宜昌段的一座大型高铁枢纽站，站房总建筑面积4万平方米，荆荆高铁、襄荆高铁将在此站与沿江高铁交会互通。

沿江高铁荆门西站主体结构封顶。中国铁路武汉局集团公司供图

沿江高铁荆门西站主体结构封顶。中国铁路武汉局集团公司供图

沿江高铁武宜段设汉口、汉川东、天门北、京山南、钟祥南、荆门西、当阳西、宜昌北8座车站，正线全长313公里，设计时速350公里，是我国“八纵八横”高铁网沿江高铁通道的重要组成部分。

襄荆高铁北起郑渝高铁襄阳东站，向南接入沿江高铁荆门西站，正线全长117公里，设计时速350公里，是我国“八纵八横”高铁网呼南通道的重要组成部分。

荆荆高铁全长77.6公里，设计时速350公里，建成通车后可缩短荆门、荆州两地时空距离，旅客往返荆门、荆州仅需20分钟。

站房屋盖采用空间网架形式，外观酷似一架飞机，造型采用“凤舞荆楚、振翅高飞”理念，以舒展流畅的曲线造型凸显荆门航空文化。

沿江高铁荆门西站主体结构封顶。中国铁路武汉局集团公司供图

沿江高铁荆门西站主体结构封顶。中国铁路武汉局集团公司供图

站房包括地下出站层、地上站台层和高架候车层，地下出站层与城市通廊合建，连通东西广场。站前广场以“站城融合、山水城市”为总体设计理念，最多可容纳旅客3000人，车站规模为5台13线（含正线4条）。

车站装有智能监控与调节系统，能够根据室内空气质量进行智能监测调节，并对主要用电设备的能耗进行统计分析，制定节能策略，实现车站设备安全运营及节能降耗。

荆门西站开通后，将结束荆门不通高铁动车的历史。沿江高铁武宜段、襄荆高铁、荆荆高铁三条高铁建成通车后，将在荆门西站“牵手”，届时将极大便利人民群众出行，助力加速构建沿江绿色综合交通运输体系，对服务支撑长江经济带高质量发展、促进湖北省经济社会发展具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)
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