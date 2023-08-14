人民网北京8月14日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部等9部门近日联合印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》（以下简称《计划》）。《计划》提出，建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店。90%的县达到“基本型”及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。

《计划》明确，以供应链、物流配送、商品和服务下沉以及农产品上行为主线，以数字化、连锁化、标准化为方向，进一步推动资源要素向农村市场倾斜，加快补齐农村商业设施短板，健全县乡村物流配送体系，引导商贸流通企业转型升级，推动县域商业高质量发展。

另外，《计划》从完善县域商业网络设施和业态、发展农村物流共同配送、推动县域流通企业转型升级、丰富农村消费市场、推动农村电商高质量发展、提升优质农产品供给水平、加强农产品流通体系建设等7个方面明确了重点任务，并提出加强统筹协调、规范资金管理、做好政策衔接等保障措施。

附：《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》全文

(责编：孙红丽、吕骞)

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