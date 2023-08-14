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2023年全国青少年航天创新大赛总决赛在文昌开幕

2023年08月14日16:59 | 来源：人民网
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人民网北京8月14日电 （记者赵竹青）8月14日上午，以“仰望星空 成就梦想”为主题的2023年全国青少年航天创新大赛（以下简称“大赛”）总决赛在海南省文昌市开幕。来自25个赛区，30个省、自治区、直辖市以及香港、澳门特别行政区代表队的近3000名参赛学生齐聚一堂，围绕4类竞赛单元9个赛项展开激烈角逐。

中国航天科技集团有限公司党组副书记方向明在致辞中表示，青少年不仅是国家未来的希望，更是推动创新的重要力量。希望参赛学生们的创新思维和创意实践将有可能为航天事业带来新的思路、新的方法和新的技术。

文昌市委副书记、市长、文昌国际航天城管理局局长刘冲表示，文昌市正在按照省委、省政府的决策部署，加快培育火箭链、卫星链、数据链“三链”产业，打造科技创新高地、商业航天圣地、国际合作根据地、航天产业聚集地，谋划全域打造开放型、国际化、创新融合的世界级航天城。文昌市将以此次赛事为契机，依托中国航天科技国际交流中心航天未来人才培养计划，强化创新人才选拔培养，促进“政产学研用”融合，让青春梦想为航天之城插上腾飞之翼。

据悉，全国青少年航天创新大赛是经《教育部办公厅关于公布2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动的通知》（教监管厅函〔2022〕13号）确定，面向中小学生的全国性竞赛白名单赛事。大赛总决赛时间为8月14日至16日，共设航天创意设计、太空探测、航天科学探究与创新三个竞赛单元及载人航天主题专项赛。

中国航天科技国际交流中心副主任周岫彬在采访中介绍，全国青少年航天创新大赛为青少年搭建了一个探索宇宙、追梦航天的平台，通过设计紧扣青少年兴趣点的赛项，让青少年在参加比赛的过程中，了解航天、热爱航天、投身航天，培养一批未来的科技创新人才，为建设航天强国积蓄后备力量。

(责编：赵竹青、吕骞)
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