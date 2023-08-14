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国际电信联盟：中国固定宽带费用负担全球第二低

2023年08月14日18:04 | 来源：人民网
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人民网北京8月14日电 （记者申佳平）据国际电信联盟（ITU）近日发布的《2022年ICT服务可负担性》报告显示，中国用户的通信费用负担进一步降低。2022年，我国固定宽带服务成本在月人均国民总收入（GNI）中的占比，从上年的0.5%进一步降低至0.45%，排名全球第二。这意味着，在固定宽带费用负担方面，我国在全球范围内为第二低。

自2015年以来，网络“提速降费”工作不断取得新成绩。目前，我国固定宽带和4G用户端到端平均下载速率提高7倍，相继取消手机长途漫游费、流量“漫游”费，移动流量资费降幅超95%，企业宽带和专线资费降幅超70%，累计让利超7000亿元。

同时，我国已连续组织实施9批电信普遍服务，累计支持全国13万个行政村光纤网络建设和7.9万个农村偏远地区4G、5G基站建设，推动全国行政村、贫困村、“三区三州”深度贫困地区通宽带比例分别从不足70%、62%、26%全部提升到100%，其中超过99%的村实现光纤和4G网络双覆盖，农村光纤宽带平均下载速率超过100兆比特每秒，实现全国行政村“村村通宽带”。

(责编：申佳平、吕骞)
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