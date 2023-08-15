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深圳坪山：出台全新产业发展专项资金系列政策 为企业提供精准服务

2023年08月15日13:05 | 来源：人民网
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日前，深圳市坪山区全新修订的产业发展专项资金系列政策3.0版本正式出台，该政策创新采用“2+N”框架体系，着眼体系构建、政策组合、环境营造、双融双促“四个维度”精准发力，包含制造业、服务业两大普适性政策，以及集成电路、数字经济两个专项政策，引领坪山高质量发展。

“2+N”构建产业政策框架“新体系”

据了解，为出台这一政策体系，坪山区相关部门调研了上百家企业，针对产业特点和现实区情，制定了“2+N”产业政策体系，在推动制造业与服务业双轮驱动发展的同时，突出对集成电路和工业互联网等细分领域的大力支持。“2+N”的“N”中预留了充分拓展空间，后续还将根据产业发展和“新赛道”企业集聚情况适时推出新的专项政策。

“半导体与集成电路产业是制造业的一部分，两个政策体系实现了全覆盖，每一条措施又精细划分、相融相促，可以基本满足全产业链上的企业需求，推动各产业门类、大中小企业、上下游环节协同耦合。”深圳基本半导体有限公司公共事务副总监莫泽辉表示。

“六措并举”激发高质量发展“新动能”

同时，全新的产业政策“六措并举”，从招商引资、企业培育、产业链协作、扩产增效、社会投资、金融支持等方面发力，全力巩固经济稳中向好态势。

例如，着眼于当前高科技企业发展不仅需要产业补贴，更看重集群配套和良好的产业生态，坪山区新政策大力支持新兴产业集群集链发展、培育未来产业“新赛道”，推动产业基础高级化、产业链现代化。在当前新能源产业产销两旺的形势下，充分发挥龙头企业链主带动作用，吸引上下游产业链企业落户。而在集成电路专项政策中，“人才留用”特色条款按照人才薪酬等市场化评价标准，最高资助可达20万，大力支持企业引进人才、留住人才，深受广大集成电路企业欢迎。

破解企业“痛点”拓展营商环境

此外，在政策修订过程中，坪山区深入全区大中小企业广泛征求企业家、专业咨询机构、行业协会等意见，邀请代表性企业面对面咨询商讨，让企业在发展中所面临的“痛点”“难点”一一破解。

比如，针对产业扶持资金审核流程过长、申领手续繁杂等获得感不强的问题，新政策将资金审核拨付时间缩短在一个年度内完成，创造全市资金审核拨付时间最短纪录；新增小升规、专精特新、单项冠军、上市等多个免申即享条款，企业只需在系统上确认申领意愿即可，实现全市最快速度。针对经营成本高的问题，坪山区对新引进企业和有扩产需求的企业，给予最高500万元租金支持；对企业实施技术改造，给予最高600万元资助；对集成电路企业建设洁净室，给予最高200万元资助。针对市场订单少的问题，除支持企业参加境外展会开拓市场、寻找订单外，还创新推出“产业链协作”条款，打造共建共享共创的场景创新生态，推进全域链式场景创新，“链接”产业和企业，着力打通上下游产业链。

推动生产性服务业向价值链高端延伸

近年来，坪山大力支持金融业、商贸业、营利性服务业、会展业、保税服务以及服务业新业态等六大板块发展，着力推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。

在金融方面，大力引进地方金融机构和新型金融机构集聚发展，并打造深圳首个“制造业金融创新中心”。针对中小企业融资难、融资贵问题，制定了高额贷款贴息政策，并扩大贴息贴保覆盖面。特别是对企业使用坪山区内银行贷款实施数字化、智能化改造提升项目的，将给予最高100万元全额贴息。对企业通过智能制造成熟度认定的企业给予最高500万元奖励，每年还将遴选出一定数量数智化工厂、车间、产线，给予最高300万元奖励。

对软件和信息服务业、科学研究与技术服务业等生产性服务业企业，坪山给予企业落户、用房、升规、营收增长等系列资助，最高可达500万元。同时依托深圳坪山综合保税区，着力改善外贸进出口通关环境，对物流供应链企业发展给予大力扶持。

商贸业方面，坪山对批零住餐企业落户发展，以及在坪山开设商业综合体、知名品牌首店、《米其林指南》等餐饮品牌首店等，均予以大力支持。为了改善工业集聚区消费环境，对在工业园区内建设商业配套和公共食堂的，分别给予最高400万元和50万元资助。

(责编：董童、高雷)
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