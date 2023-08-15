原标题：破解确权难题 多地探索数据要素市场化路径

“数据资源开发和利用是一个巨大的蓝海市场。”谈及数据要素市场，多位专家近日在接受中国证券报记者采访时表示，政策鼓励各类经营主体参与数据要素市场建设，探索多种形式的数据交易模式，推动数据要素价值转化。

当前，我国数据要素市场处于快速发展阶段，前景广阔。然而，确权难、流通交易难等问题成为数据要素市场发展面临的瓶颈。专家表示，需要政府、企业以及社会各方共同参与，形成完善的数据确权制度和机制，推动数据要素市场高质量发展。

市场前景广阔

专家看好数据要素市场发展前景。

中国科协网络与数据法治决策咨询首席专家、联合国世界丝路论坛数字经济研究院院长王春晖认为，我国形成了一定体量的数字资源，但尚没有形成一定体量的数据要素市场，我国开放数据集规模约为美国的11%。数据资源开发和利用是一个巨大的蓝海市场。

北京大数据研究院首席战略官蔡红宇告诉记者，根据国家工业信息安全发展中心的测算，2021年，中国数据要素市场规模达到815亿元，2025年将翻一番，有望突破1749亿元。按照7月初印发的《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，力争到2030年，北京市数据要素市场规模达到2000亿元。

展望数据要素市场未来的发展路径，王春晖表示，未来数字经济时代2.0版本的“数实融合”，将是数据要素与实体经济的深度融合。据王春晖介绍，数据要成为生产要素形态一般由两种方式转化而来：一是数据资源的要素化，即把数据要素资源作为生产资料与具有一定数字和智能应用技能和生产运营的劳动者相结合，并投入到生产过程；二是将已经产生的数据产品投入到再生产过程，使之成为生产要素形态。

目前，多地在尝试公共数据的授权运营。在王春晖看来，公共数据授权和运营的底层逻辑，应当以公共数据的要素形态为核心，必须与实体经济深度融合，通过与具有数字知识和技能的劳动者相结合，特别是在算力和算法的驱动下，进入生产过程，并产生新的生产函数，转化为重要的生产资源或工具，并融入到生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节，才能真正释放公共数据的要素价值。

对于未来数据要素市场发展，蔡红宇认为需要关注以下几点。第一，政府部门把握方向，发布政策、制定规则、加强监管。第二，数据交易所搭建交易平台，制定数据交易机制，创新数据交易模式，引入先进科技手段，保证交易数据安全，活跃数据交易市场。第三，科研机构加强人才培养，开展国际国内交流，组建研发创新团队，在数据确权和数据定价等关键难题上形成突破。第四，企业积极开展数字化建设和数据交易，融合产业链数字生态，提供丰富的数据应用场景，推动数字商业模式创新。

打破数据孤岛壁垒

当前，我国数据要素市场处于快速发展阶段，但也面临一些难题。记者采访了解到，“确权难”成为数据要素市场发展的首要难点。

数据确权为什么难？清华大学技术创新研究中心数权经济实验室主任钟宏认为，数据具有多方主体权利混合的特性，导致数据权利冲突呈现多主体和多样性。国家数据基础制度提出“公共数据、企业数据、个人信息数据”分类确权授权思路，就是要区分数据所涉及的个人、企业、公共机构等多类主体，需要逐一识别与划分权属。

人民数据董事长、总经理郑光魁表示，数据确权难表现为数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰。郑光魁进一步表示，当前市场缺乏统一标准的数据平台，大数据交易所之间存在数据孤岛现象。超过总量80%的大数据资源，包括企业工商数据、电商数据、舆情数据等，均存在“数据持有但不所有”的问题。如对上述数据进行市场化交易，收益能否确认，交易是否合规，数据确权都无法回避这个问题。

“由于数据具有低成本、易复制等特点，加之数据参与主体多元化、使用场景多样化，使得数据要素权属界定较为复杂。”辽宁省大数据中心部长杨成实对记者表示，目前，对于不同场景下个人、企业、政府等数据归属权及其收益等的处理尚处于探索阶段，权属不清容易引发纠纷。

除了确权难，不少受访者提出，数据要素流通交易难的问题也值得关注。

“数据流通交易出现的问题是当前数据要素市场发展瓶颈之一。”在蔡红宇看来，数据交易需要考虑数据安全、隐私保护、合规性等问题，解决这些问题在技术、法律、管理等方面存在挑战，导致数据流通交易受到限制。

郑光魁表示，隐私计算是目前数据要素流通领域的主流技术，但其私有化部署、点对点的模式会提高数据流通成本，并存在技术标准不统一的问题，不同厂商的产品难以互联互通，可能导致新的数据孤岛出现。

此外，数据要素的定价问题也值得关注。

建立完善数据确权体系

如何解决数据要素市场面临的各项难题？专家表示，需要通过探索实践，不断发展和完善，最终推动数据要素与生产力相适应，创造出更大的价值。

人民数据提供了一些可操作的方案。郑光魁告诉记者，2019年9月，人民数据推出我国首个数据确权平台——人民数据资产服务平台，并在此基础上打造人民数据确权流通平台，包括确权平台、授权平台、流通交易平台。依托数据确权平台，人民数据针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（简称“三证”）于今年7月11日正式面向全国发放。“通过‘三证’，人民数据着力打造一个全国性的数据交易服务平台，解决各级大数据交易所之间存在的数据孤岛现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。”郑光魁说。

据钟宏介绍，由清华大学技术创新研究中心数权经济研究室提出的“数据三体”模型，可以通过分析数据全生命周期的处理行为，界定主体与各方权益。通过大型央企的验证，可以为企业数据精准确权，推动企业数据业务合规与资产化。

近年来，多地对数据要素市场发展开展了大量探索。杨成实向记者举例称，在数据登记方面，山东数据交易公司在全国率先推出数据登记制度，提出“先登记后交易”的发展模式，为数据确权提供了切实可行的路径和方法。广东提出搭建一级和二级并行的两级数据要素市场，一级市场强调政府管理机制，构建公共数据运营组织，打破原有公共数据运营模式，确保公共数据顺利进入市场开展流通和交易；二级市场强调自由竞争，充分发挥价格和竞争机制的作用，优化数据资源配置。此外，北京以“北京金融公共数据专区、北京国际大数据交易所”为特色，上海以“上海数据集团有限公司、上海数据交易所”为龙头，福建以“福建省大数据有限公司、福建大数据交易中心”为核心，区域数据要素市场两级体系的雏形初步形成。

如何通过数据确权推动我国数据要素市场发展？在王春晖看来，数据确权的核心是确立数据产权制度，这需要在两大层面进行明晰：一是数据产权在法律层面的明晰；二是数据产权在经济层面的明晰，构建数据产权的约束依据，并通过约束依据明确数据产权的收益目标。王春晖认为，数据产权制度的核心要义是：确立“归属清晰、合规使用，保障权益”的数据产权制度。

蔡红宇建议，细化数据所有权，确保数据生产者、采集者、加工者和使用者等整个产业链上的参与者权益得到保护。同时，运用密码学、区块链、隐私计算等技术手段，确保数据的安全传输和存储，防止数据被恶意篡改或盗用；建立数据评估和定价机制，根据数据的价值进行公正、透明的定价。（周璐璐 ）

(责编：董童、李源)

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