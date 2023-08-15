人民网北京8月15日电 （记者许维娜）第六届中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日在上海举办。记者获悉，本届进博会国家综合展将恢复线下举办并设立主宾国，企业商业展的签约展览面积已超过36万平方米，签约参展的世界500强和行业龙头企业数量已超过去年。

在展示题材方面，第六届进博会聚焦高质量发展和高品质生活。在健康美丽领域中，不少参展企业近年来凭借品质不断实现出圈。以如新为例，自2003年正式进入中国市场，就将中国视为最具发展前景市场之一。同时，作为中国改革开放和营商环境不断改善的受益者，如新在中国市场的业绩也在稳中向好。

如新集团总裁暨首席执行长宁怀恩介绍，面对行业的颠覆性趋势，集团将遍布全世界近50个市场的组织架构重建和重构，以便更有效地执行在个性化、社交商务和数字化基础设施方面的愿景和战略，重塑了业务核心竞争力和市场竞争新优势，并将为集团在中国的可持续发展提供新动能和新契机。

同时，如新也在推动智能制造的发展。即将开业的二期项目采用工业4.0的智能化标准打造，将采用全球领先的智能技术和智能化管理系统，将智能化质量管理贯穿整个生产过程，包括采用产品全流程追踪追溯防伪平台，可追溯产品所用的原物料批次、生产线号等全部信息；应用全自动仓储系统，无缝对接生产与物流环节等。

实际上，在进博会等展会平台，如新是“常驻客”。通过多次参展进博会，该集团将自己的新理念、新产品、新服务、新应用，传递给全球更多消费者，了解美丽与健康共融的生活方式。

“中国市场在集团全球战略中具有举足轻重的地位，是我们重要的研发中心、制造中心和创新中心。扎根中国市场、与中国经济同频共振，是集团的战略目标。这一目标过去未曾改变，未来也不会改变。”宁怀恩表示，“进博会作为中国对外开放的重要平台，‘品牌效应’不断凸显。连续参展进博会，可以说见证了进博会集聚全球优质资源、联通中国和世界市场的辉煌成就。我们期待在进博会舞台，与全球特别是中国更多企业开展交流与合作，共同推动全球美丽健康事业的发展。”

据了解，本次参展，如新将聚焦智能护肤解决方案，展示前沿抗衰老科技和创新成果，同时展示其在可持续发展方面的最新探索。

(责编：郝帅、吕骞)

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