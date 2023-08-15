新华社北京8月15日电 题：加快补齐农村商业设施短板 推动县域商业高质量发展——多部门解读《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》

新华社记者潘洁、谢希瑶

商务部等9部门日前联合印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》。这一文件有哪些亮点？在推动农村电商高质量发展、繁荣农村消费市场方面将出台哪些举措?在商务部15日举行的专题新闻发布会上，多部门相关负责人介绍了相关情况。

商务部流通发展司司长李刚表示，启动县域商业三年行动计划，旨在进一步发挥县域商业对畅通城乡经济循环的促进作用，持续推动供应链、物流配送、商品和服务下沉以及农产品上行，加快补齐农村商业设施、商品服务等短板弱项，确保到2025年，建立起县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系，促进农民增收和消费提质良性循环。

他介绍，重点要在“进一步强化政策扶持”“进一步优化设施功能”“进一步加强主体培育”“进一步创新发展模式”四方面下功夫，继续安排中央财政资金支持各地不断完善县域商业网络和物流配送体系，改造升级一批乡镇商贸中心、集贸市场、乡镇大集和农村新型便利店，支持各类农村经营主体数字化、连锁化转型，鼓励具备条件的农村地区探索发展智慧物流、即时零售等新模式。

在提升优质农产品供给水平方面，行动计划提出，提高农产品供给质量，增强农产品商品化处理能力，加快打造农业品牌。

农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳表示，将从生产端、流通端、消费端三方面入手，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，加强产地集配中心等流通基础设施及加工、仓储、包装、冷链等商品化处理设施设备建设，实施农业品牌精品培育计划，全面提升农业品牌竞争力。

“我们将持续推进‘互联网+’农产品出村进城工程，在110个县开展工程建设试点，建立健全农产品网络销售服务体系和支撑保障体系，以市场需求为导向，优化提升农产品产业链供应链。”宋丹阳说。

农村物流配送成本偏高，是“快递进村”面临的一个痛点。对此，行动计划提出，发展农村物流共同配送，建设改造县级物流配送中心和乡镇快递物流站点。

“在县一级，要加强县级处理能力建设，尤其是推进县级寄递公共配送中心场地建设和改造，鼓励有条件的地区配置自动化分拣设备；在乡一级，要加强乡镇服务网点标准化、规范化建设；在村一级，重点实施‘一村一站’工程，加强县级寄递物流综合服务站建设，为农村群众提供‘家门口’的便捷寄递服务。”国家邮政局市场监管司副司长边作栋说。

中华全国供销合作总社经济发展与改革部副部长马继红介绍，近年来，供销合作社系统“一网多用、双向流通、综合服务”功能得到进一步发挥，有效促进了农村流通发展。全系统农资、农产品、日用消费品等主营板块销售均实现较快增长，县及县以下占比超过八成。下一步，将更好发挥组织体系和经营服务网络优势，积极推进行动计划在供销合作社系统得到深入落实。

行动计划提出，鼓励文化和旅游资源丰富的农村地区，依托乡村旅游重点村镇、乡村旅游集聚区和休闲露营地，打造乡村旅游、休闲农业、农家乐、自驾游等精品线路，吸引市民下乡消费。

“目前已有6000多个省级、1597个国家级乡村旅游重点村镇以及4个世界‘最佳旅游乡村’，形成了全国乡村旅游发展新格局。”文化和旅游部资源开发司副司长吴科锋说，将继续完善政策举措、丰富产品供给、创新带动模式，引导各地因地制宜，融合农文旅、贯通产加销，不断提升乡村旅游发展质量和带动效益，促进县域消费和农民增收，助力乡村全面振兴。

农村电商的发展，不仅有助于丰富农民生活消费，也有利于农产品销售和农民增收。

李刚介绍，截至2022年底，我国农村网民规模超过3亿人。越来越多的商品和服务通过电商进入农村，农民足不出户就能买到物美价廉的商品。2022年，全国农产品网络零售额达5313.8亿元，同比增长9.2%，比2014年增长了4倍多。

他表示，下一步，将从强主体、育品牌、畅物流、优服务、促转型五个方面，鼓励电商带头人走进田间地头、工厂车间进行村播、店播、厂播，促进优势、特色、品牌农产品线上销售，培育一批“小而美”的农村电商特色品牌，健全县乡村三级物流配送体系，继续深化电子商务进农村综合示范工作，推动农村商贸流通企业线上线下融合发展，不断完善县域商业体系。

(责编：胡永秋、袁勃)

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